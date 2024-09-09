تفتيح البشرة درجتين على الأقل بكريم النشا والليمون في أقل من شهر

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رياض - احمد صلاح - تفتيح البشرة درجتين بكريم النشا والليمون، الحصول على بشرة بيضاء نقية بدون شوائب أو تجاعيد هو الحلم المثالي الذي ترغب به الكثير من الفتيات والنساء ولكن هذا الحلم المثالي يحتاج للكثير من الجهد والعناية للوصول إليه وقد يحتاج للكثير من المال كذلك ولكن ماذا عن الحل السحري لتفتيح البشرة والحصول على بشرة مثل الأميرات بدون إنفاق الكثير من المال وهو كريم الليمون والنشا لتفتيح البشرة في أقل من شهر.

نصائح للعناية بالبشرة

لكي تحصلين على بشرة ناصعة البياض خالية من التصبغات والشوائب اتبعي النصائح التالية:

يجب ترطيب البشرة باستمرار يوميًا لما لا يقل عن مرتين في اليوم بإحدى كريمات الترطيب.

الماء عامل أساسي وضروري للعناية بالبشرة وترطيبها يجب ألا تقل كمية الماء اليومية عن 2 لتر.

تقشير أسبوعي للبشرة بإحدى المقشرات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل الليمون والسكر أو القهوة والعسل أو الشوفان والزبادي.

بعد العودة من الخارج والتعرض للأتربة وأشعة الشمس يجب غسل الوجه جيدًا ومن ثم استخدام مكعب واحد من الثلج لتمريره على البشرة حتى يحفز الدورة الدموية ويغلق مسام الوجه جيدًا.

وصفة النشا والليمون لتبييض الوجه

المقادير المطلوبة هي:

نشا ناعمة: ملعقة لها حجم كبير.

ملعقة لها حجم كبير. حمص مطحون ناعم: ملعقة لها حجم كبير.

ملعقة لها حجم كبير. عصير ليمون طازج: مقدار عصير ليمونة واحدة.

مقدار عصير ليمونة واحدة. ماء دافئ: ثلاث ملاعق.

كيفية استخدام الليمون والنشا لتبييض الوجه