مفاجأة نارية.. فيريرا منح لاعبي الزمالك راحة لرفضهم نزول التدريبات بسبب المستحقات

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهام صالح، عن مفاجأة بشأن حصول لاعبيك الزمالك على راحة من التدريبات بعد الخسارة أمام الاهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز

وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الجهاز الفنى بقيادة يانيك فيريرا منح اللاعبين يومين راحة من التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة يوم السبت الجاي فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

واضافت سهام صالح: لاعبي الزمالك رفضت خوض التدريبات اليوم إلا بعد الحصول على المستحقات المتاخرة

وتابعت: الجهاز الفني للزمالك بعد معرفته بالأمر قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لحين حل أزمة المستحقات المتأخرة

وواصلت: مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيجتمعون لبحث أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل انتهاء اليومين الراحة للاعبين ومحاولة صرف جزء من المستحقات المتأخرة