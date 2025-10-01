العالم اليوم - أتليتيكو يكتسح فرانكفورت.. وغريزمان يحتفل بالهدف رقم 200

انتم الان تتابعون خبر أتليتيكو يكتسح فرانكفورت.. وغريزمان يحتفل بالهدف رقم 200 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - سجل الفرنسي، أنطوان غريزمان هدفه رقم 200 بقميص أتليتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، ليساهم في تحقيق أول فوز للفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بنتيجة 5-1 على آينتراخت فرانكفورت.

واحتاج أتليتيكو إلى أربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر جياكومو راسبادوري، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف روبن لو نورماند النتيجة في الدقيقة 33 من ركلة ركنية.

ووصل غريزمان إلى إنجازه التاريخي بهدف من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، واحتفل مرتديا قميصا يحمل الرقم "200" على ظهره.

وقلص فرانكفورت الفارق في الدقيقة 57 عبر تسديدة يوناتان بوركاردت التي غيرت اتجاهها، لكن جوليانو سيميوني أعاد الفارق في الدقيقة 70 بضربة رأس من ركلة ركنية.

وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 82 من ركلة جزاء نفذها بمهارة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على روبن كوخ.