نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الزمالك يمتلك جماهير كبيرة تقف دائمًا خلف الفريق، مشددًا على ضرورة أن يبذل اللاعبون أقصى ما لديهم من أجل إسعادهم.

وأضاف منصور في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد صبري، أن الفريق قدم شوطًا أول جيدًا فنيًا أمام الأهلي في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن عبد الله السعيد وناصر ماهر وآدم كايد صنعوا الفارق للزمالك خلال هذا الشوط، بينما أظهر الفلسطيني عدي الدباغ إمكانيات كبيرة بتحركاته المميزة داخل الملعب، مؤكدًا أنه هداف من الطراز الرفيع.

وعن خسارة القمة أوضح أن النتيجة جاءت محزنة خاصة بعد التقدم في الشوط الأول، معتبرًا أن عودة اللاعبين للدفاع كانت بتعليمات مباشرة من البلجيكي فيريرا المدير الفني للفريق.

كما انتقد أيمن منصور تأخر التغييرات الفنية حتى الدقيقة 70، مشيرًا إلى أن ذلك كان خطأ واضحًا من فيريرا في القمة، مؤكدًا أن استبعاد سيف الدين الجزيري وحرمان الجماهير منه قرار غير موفق، وأن عقاب اللاعب يجب أن يكون خارج المستطيل الأخضر وليس داخله.