الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين

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رياض - احمد صلاح - فرد الشعر بالنشا، تتمني جميع الفتيات أن يكون شعرهن طويل وأملس وناعم وسهل في عملية التمشيط ولا تواجه أي مشكلة عند فرده، ولكن كثير من الفتيات يمتلكن شعر خشن ومجعد نتيجة عوامل الوراثة أو أسباب أخري وهي كثرة استخدام الصبغات الكيميائية والتي تؤثر على الشعر بالسلب، وتبحث هذه الفتيات عن طرق تساعد على فرد الشعر بسهولة، بدلاً من عمل كيراتين أو بروتين للشعر، حيث أن الماسكات الطبيعية للشعر تساعد على سهولة تمشيط الشعر وانسيابه بسهولة، والنشا من المكونات السحرية التي تساعد على فرد الشعر الخشن والمتشابك، لذا سوف نلقي الضوء على وصفة النشا الطبيعي لفرد الشعر.

مكونات فرد الشعر بالنشا

عند البحث عن وصفة لتبيض البشرة نجد أن النشا تصدر مكونات هذه الوصفة، فهو يحتوي على مركبات سحرية تساعد على تفتيح لون البشرة وإخفاء التجاعيد والأماكن الداكنة، كما يأخذ المرتبة الأولي في مكونات وصفة فرد الشعر الخشن والمجعد، فهو يساعد على ترطيب الشعر وزيادة نعومته، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من حليب جوز الهند.

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة فرد الشعر بالنشا

يساعد زيت الزيتون على تنعيم الشعر وتغذيته، و يساعد النشا على ترطيب الشعر بشكل مكثف، كما أن حليب جوز الهند غني بفيتامينات هامة تغذي بصيلات الشعر، وعصير الليمون يساعد على تنظيف الشعر من التشابك وجعله أكثر انسيابيه ونعومه، لذا فهي خلطة جهنمية تساعد على فرد الشعر المموج والمتشابك، ويمكن استخدامها من خلال إتباع ما يلي.