انت الأن تتابع خبر نتيجة مبهرة بتكلفة لا تذكر.. طريقة تحضير صابونة ورق الغار في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة التصبغات والبقع الداكنة من أكثر مشكلات البشرة التي يعاني منها الكثير من الناس، كما يعاني الكثير أيضا من مشكلة البشرة الجافة التي بحاجة إلى الترطيب العالي، ويقوم الناس الذين يعانون من هاتين المشكلتين باستخدام الكثير من منتجات التفتيح والترطيب الموجودة في السوق، ولكن قد تسبب هذه المنتجات بعض المشكلات الأخرى مثل الحساسية والالتهابات، لذلك يتجه الكثير إلى استخدام المنتجات الطبيعية والتي من أهمها صابونة الغار وماء الورد الشهيرة.

صابونة ورق الغار وماء الورد للبشرة

تعتبر صابونة الغار وماء الورد من أفضل أنواع الصابون الطبيعي التي يتم استخدامها من أجل تفتيح البشرة وترطيبها مما يجعلها مثل بشرة الأطفال النقية، وذلك بسبب فوائد كل من الغار وماء الورد للبشرة، حيث أنه يوجد بهم الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة للبشرة، ولكي تتمكني من تحضير هذه الصابونة في المنزل بمنتهى السهولة يوجد بعض المكونات التي يجب استخدامها، وقد تتمثل هذه

المكونات فيما يلي:

صابونة غار نقية.

ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

قالب صب الصابون.

طريقة تحضير الصابونة

يتم تحضير الصابونة في المنزل من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يسهل القيام بها في المنزل وهي:

بشر الصابونة ناعم باستخدام المبشرة، ويمكن تقطيعها صغير جدا.

وضع ماء الورد على الصابون ورفع الخليط على نار متوسطة.

الانتظار حتى يذوب الصابون تماما ويتجانس مع ماء الورد.

يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يهدأ تماما.

يضاف الزيت ويقلب جيدا.

صب الصابون في القالب ويترك حتى يتصلب تماما.

طريقة استخدام الصابونة