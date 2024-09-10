أهم فوائد زيت الخردل..وطرق استخدامه للعناية بالشعر

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رياض - احمد صلاح - يعد زيت الخردل من أفضل الزيوت الطبيعية، التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الشعر، والتي بدورها تعمل على تحفيز نمو الشعر، لأنها تنشط الدورة الدموية فروة الرأس، كما أنه يحد من ظهور الشيب المبكر، وبالتالي هو بديل طبيعي لأي صبغات كيميائية، بالإضافة لذلك فهو يمنع تساقط الشعر والتقصف والهيشان.

وصفة زيت الخردل و جوز الهند لعلاج تساقط الشعر

جوز الهند في هذه الوصفة مرطب طبيعي للشعر، بينما زيت الخردل هو المادة الأساسية لعلاج مشكلة التساقط، فقط عليك استخدام ما يلي:

المكونات اللازمة

ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والتطبيق

من الممكن استخدام زيت الخردل مع زيت جوز الهند فقط في هذه الوصفة، للحصول على شعر مفرود بدون مواد كيميائية، ولكن عليك الانتظام على تكرار تلك الخلطة، ولتطبيق الوصفة عليك اتباع الخطوات التالية:

في بولة صغيرة اخلطي الزيوت مع بعضها حتى تتجانس.

ثم قومي بتدليك فروة الرأس باستخدام تلك الخلطة لمدة 20 دقيقة، وتطبق الخلطة على الشعر بالكامل.

يغطي الشعر بقبعة من البلاستيك لمدة ساعتين، ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

وصفة الخردل و حبوب الحلبة

تعمل هذه الوصفة على زيادة كثافة وطول الشعر، وتحد من ظهور الشعر الأبيض، كما أنها تضيف للشعر ملمس ناعم، وتحضر الوصفة بالشكل التالي:

المكونات اللازمة

نصف كوب من حبوب الحلبة.

زيت خردل.

طريقة التحضير والتطبيق