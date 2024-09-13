«كنز علي بابا».. وداعاً للأوجاع والادوية المهدءه .. هذه العشبة الجبارة متوفرة في مطبخك تكفي لإنهاء معاناتك و أوجاعك مدى الحياة

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رياض - احمد صلاح - تعد مشكلة الأرق والضغط النفسي من أكبر المشاكل التي تواجه البشر في العصر الحديث بسبب كثرة التعرض للشاشات الزرقاء والأضواء عامة؛ ولذلك يبحث الكثيرون عن طريقة طبيعية لمساعدتهم على الخلود إلى النوم بسرعة ودون الاستيقاظ مرات متعددة في الليل، أو ما يعرف بالنوم المتقطع لذلك نقدم لكم نبتة طبيعية ومفيدة تساعد على النوم دون إحداث آثار جانبية مثل الأدوية المصنعة وهي تسمى نبتة الناردين أو حشيشة الهر (Valeriana officianalis).

نبتة الناردين

إن نبتة الناردين هي عبارة عن نبات مزهر، وتكمن فوائدها في الجذور التي غالبا ما تجفف ويتم إضافتها إلى العديد من الأدوية، وذلك بسبب فعاليتها في التخلص من مشكلات صحية عديدة.

فوائد نبتة الناردين

تحتوي نبتة الناردين على الكثير من الفوائد لصحة الإنسان وسوف نعرضها لكم من خلال الآتي:

تهدئة الأعصاب والمساعدة على الاسترخاء.

التخلص من مشاكل الأرق والمساهمة في النوم العميق.

التقليل من معدلات التوتر والقلق.

التخفيف من أثر الضغوطات النفسية.

تقلل من الأعراض التي تسمى بمتلازمة ما قبل الحيض.

يوجد بها مضاد للإلتهاب لذا فهي تخفف من الصداع النصفي.

طريقة تحضير نبتة الناردين المجففة

لتقوم بتحضير نبتة الناردين عليك اتباع الخطوات الآتية: