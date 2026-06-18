في موسم الصيف.. كيف تحمين جلدك من حروق الشمس وتأثيرها الضار؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، يزيد إقبال الكثير من النساء على قضاء وقت أطول خارج المنزل، سواء على الشواطئ أو في التنزه أو حتى أثناء أداء المهام اليومية. لكن وسط الاستمتاع بالأجواء المشمسة، يغفل البعض عن أهمية حماية البشرة من أشعة الشمس القوية خاصة في فترات الذروة، مما يجعل الجلد عرضة للعديد من المشكلات الصحية والجمالية.

ويعد تجاهل استخدام كريمات الوقاية من الشمس أو عدم تجديدها كل ساعتين من أكثر الأخطاء الشائعة التي تزيد من فرص الإصابة بالحروق والتصبغات وغيرها من الأضرار التي قد تستمر آثارها لفترات طويلة.

وفي فصل الصيف لا تتوقف أضرار أشعة الشمس عند مجرد الاحمرار أو الشعور بالحرارة في الجلد، بل تمتد لتؤثر على مظهر البشرة وصحتها على المدى البعيد، لذلك من الضروري الوعي بطرق الحماية الصحيحة واختيار واقي الشمس المناسب خطوة أساسية للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال فصل الصيف.

وخلال السطور التالية سيخبرنا دكتور وائل غانم استشاري أمراض الجلدية والتجميل عن أفضل الطرق العناية بالبشرة خلال فصل الصيف.

أضرار التعرض المباشر لأشعة الشمس

ينصح بتجديد كريم واقي الشمس مرتين يوميا

عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية كافية، تبدأ الأشعة فوق البنفسجية في التأثير على الطبقات الخارجية للجلد، وقد تظهر الأضرار بشكل فوري في صورة احمرار أو التهاب أو شعور بالحرقان، لكن مع مرور الوقت تظهر بعض التأثيرات الأخرى بشكل تدريجي مع تكرار التعرض للشمس.

وأكد دكتور وائل غانم أن خطورة التعرض للشمس تظهر بشكل خاص عند النساء، مما يجعل البشرة أكثرعرضه لظهور التصبغات والبقع الداكنة نتيجة التغيرات الهرمونية التي قد تزيد من حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس، وهو ما يجعل الوقاية ضرورة يومية وليست مجرد خطوة اختيارية.

حروق الشمس.. المشكلة الأكثر شيوعًا

تعتبر حروق الشمس من أكثر المشكلات الجلدية انتشارًا خلال فصل الصيف، وتحدث غالبا عندما تتعرض البشرة لكمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية خلال فترة قصيرة، مما يؤدي إلى احمرار الجلد والشعور بالألم والحرارة، وفي بعض الحالات قد تظهر فقاعات مائية أو تقشر في الجلد.

وأكد استشاري أمراض الجلدية والتجميل أن تكرار الإصابة بحروق الشمس، تؤثر على قدرة الجلد على تجديد نفسه بصورة طبيعية، مما يترك آثار قوية على شكل ومظهر البشرة.

التصبغات واسمرار البشرة

من المشاكل التي تحدث عنها دكتور وائل غانم بعد الحديث عن الحروق دوت الخليج التصبغات الجلدية التي تسبب إزعاج للكثير من النساء، فعندما تتعرض البشرة للشمس بشكل متكرر، يزداد إنتاج صبغة الميلانين المسئولة عن لون الجلد، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة أو تفاوت في لون البشرة.

هل تسبب الشمس ظهور التجاعيد؟

يسبب التعرض للشمس بشكل متكرر ظهور التصبغات

كثير من النساء تتعجب من ظهور التجاعيد على الرغم من صغر السن، ويعتبر الأساسي هنا هو التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حيث تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على ألياف الكولاجين والإيلاستين المسئولة عن مرونة الجلد وشبابه.

ومع مرور الوقت، تبدأ الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الظهور بصورة أسرع، بالإضافة لذلك تفقد البشرة نضارتها وحيويتها، وهو ما يفسر أهمية استخدام وسائل الحماية من الشمس حتى في سن مبكرة للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

طرق حماية البشرة في الصيف

الحفاظ على صحة وجمال البشرة ليس أمر صعب تحقيقه، ولكن من الممكن تطبيقه من خلال اتباع مجموعة من العادات اليومية البسيطة التي يأتي في مقدتها استخدام واقي الشمس بشكل يومي، حتى في الأيام التي لا تبدو فيها الشمس قوية.

كما ينصح بتجديد واقي الشمس كل ساعتين أثناء التواجد خارج المنزل، خاصة بعد التعرق أو السباحة، وذلك لضمان أفضل تغطية للبشرة وحماية من الأشعة الفوق بنفسجية.

إلى جانب ذلك، يفضل ارتداء القبعات واسعة الحواف والنظارات الشمسية والملابس القطنية الخفيفة التي تساعد على تغطية الجلد وتقليل تعرضه المباشر للأشعة الضارة.

ومن الخطوات المهمة التي تحدث عنها دكتور وائل غانم، محاولة تقليل التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، والتي غالبًا ما تكون بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها.

نصائح لاختيار كريم واقي الشمس

اختيار واقي الشمس المناسب لا يقل أهمية عن استخدامه بشكل منتظم، لذلك ينصح باختيار منتج يوفر حماية واسعة النطاق ضد الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB، وأن يكون بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، بينما يفضل SPF 50 للأشخاص الذين يتعرضون للشمس لفترات طويلة.

كما يجب مراعاة طبيعة البشرة عند اختيار المنتج، ونصح استشاري الأمراض الجلدية والتجميل أصحاب البشرة الدهنية باختيار تركيبات خفيفة غير دهنية، بينما أصحاب البشرة الجافة اختيار أنواع تحتوي على مكونات مرطبة، أما البشرة الحساسة فمن الأفضل أن تستخدم منتجات خالية من العطور والمواد المهيجة.

خلاصة القول

لا يمكن الاستمتاع بأشهر الصيف دون الاهتمام بحماية البشرة من تأثيرات الشمس الضارة. فبين الحروق والتصبغات والتجاعيد المبكرة، قد تدفع البشرة ثمن الإهمال لفترات طويلة. ولهذا تبقى الوقاية اليومية واختيار واقي الشمس المناسب وتجديده بانتظام من أهم الخطوات التي تساعد المرأة على الحفاظ على صحة جلدها ونضارته، والاستمتاع بأجواء الصيف بثقة وأمان.