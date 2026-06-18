5 فوائد صحية للنساء عند تناول بذور الشيا.. قد لا تعرفينها

البذور موجودة منذ ملايين السنين، لكن الحديث عنها خلال السنوات الأخيرة، هو ما يُير الاهتمام. ربما لتجديد أهمية إدراج هذه البذور ضمن نظامنا الغذائي اليومي، في حال كنا نبحثُ عن "خياراتٍ صحية" تدعم أجسامنا، عقولنا ونفسيتنا.

تتنوع البذور لتشمل طائفةً كبيرة، مثل بذور الكتان، بذور السمسم، بذور اليقطين وبذور الشيا على سبيل المثال. والأخيرة، بذور الشيا دوت الخليج بذور صغيرة صالحة للأكل، تُستخرج من نبات صحراوي يُسمى "القصعين الإسباني"، وهو نباتٌ ينتمي إلى عائلة النعناع وموطنه الأصلي أمريكا الوسطى.

تُصنف بذور الشيا ضمن "الأطعمة الفائقة" (Superfoods) وتتميز بما يلي:

• طبيعة مميزة: بذور بيضاوية صغيرة، بيضاء، رمادية، أو سوداء اللون. عند نقعها في السوائل، تمتص الماء وتتحول إلى مادةٍ هُلامية.

• قيمة غذائية عالية: مصدر ممتاز للألياف، البروتين النباتي، مضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

• فوائد صحية: تدعم صحة الجهاز الهضمي، تُساعد في ضبط مستويات السكر بالدم، وتُساهم في تعزيز الشعور بالشبع مما يدعم جهود إنقاص الوزن.

يمكن استخدام بذور الشيا بطرقٍ عدة؛ وذلك من خلال إضافتها إلى الزبادي، رشها فوق السلطات أو الشوفان، أو مزجها مع الحليب لتحضير حلوى صحية تُعرف بـ"بودنغ الشيا". إنما يوصى دائماً بنقعها في السوائل قبل تناولها وشرب كمياتٍ كافية من الماء بعدها، لتجنب أي مشاكل في الهضم.

بذور الشيا 5 فوائد صحية للنساء قد لا تعرفينها

ما قد لا تعرفينه عزيزتي، هو أن بذور الشيا تُعدَ كنزًا غذائيًا للنساء؛ كونها توفر دعمًا فريدًا لصحتها بفضل محتواها العالي من الكالسيوم، الألياف، وأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية.

في مقالة اليوم، نتعرف سويًا عزيزتي على 5 فوائد صحية لبذور الشيا للنساء؛ كما لا نغفل عن التطرق للحديث عن أضرارها، في حال تناولها بكميات مفرطة، أو خلال حالاتٍ صحية معينة مثل الحمل. كي تكوني على دراية كافية عزيزتي حول تناول بذور الشيا بطريقة صحيحة والاستفادة منها كما يجب.

بذور الشيا: 5 فوائد صحية للنساء قد لا تعرفينها

بدايةً؛ لا بدَ من التذكير بوجوب مراجعة طبيبكِ الخاص أو أخصائية التغذية لديكِ، حول كيفية تناول بذور الشيا بطريقة آمنة، وتحديد الكميات المناسبة حسب صحتكِ واحتياجاتكِ الخاصة.

وبالعودة إلى فوائد بذور الشيا الصحية للنساء، فإنها تتمثل في النقاط الخمس التالية:

دعم صحة العظام والوقاية من الهشاشة: إذ تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الكالسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم؛ وتناولها بانتظام يساعد في تعزيز كثافة العظام، مما يقي النساء من خطر الإصابة بهشاشة العظام الذي يزداد مع التقدم في العمر وتغيَرات الهرمونات. تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS): تلعب بذور الشيا دورًا بارزًا في تنظيم الهرمونات بفضل غناها بالمغنيسيوم وأحماض أوميغا-3، كما تؤدي دورًا في تخفيف التقلصات، والحد من تقلبات المزاج المصاحبة لفترة الدورة الشهرية؛ لهذا تُعدَ من الضروريات قبل وأثناء نزول الطمث لتعزيز الصحة. تعزيز الخصوبة وصحة الحمل: تُعدَ هذه البذور مصدراً ممتازاً لحمض الفوليك، أحد العناصر الحيوية والمهمة جداً للنساء في سن الإنجاب وخلال فترة الحمل؛ إذ تُساهم بذور الشيا في تكوين الجهاز العصبي للجنين، كما تحمي من التشوهات الخُلقية. ترطيب البشرة ومكافحة الشيخوخة: خبرٌ سار جدًا للنساء اللاتي يطمحنَ للتمتع بشبابٍ دائم؛ وذلك بفضل محتوى بذور الشيا الغني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، ما يُساعد على محاربة الجذور الحرة، تقليل الالتهابات، ودعم إنتاج الكولاجين، ويمنح البشرة نضارةً ومرونة، فضلًا عن تقليل ظهور التجاعيد المبكرة. دعم صحة المهبل والمسالك البولية: بفضل أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة فيها، تُساهم بذور الشيا في ترطيب الأغشية المخاطية وتقليل الجفاف المهبلي. كما تدعم الألياف الموجودة في هذه البذور، توازن البكتيريا النافعة، مما يُقلَل من احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية المتكررة.

لبذور الشيا فائدة كبيرة في تعزيز صحة الهرمونات للنساء

بذور الشيا: تعزيز استخدامها لفائدةٍ أعلى

إضافة بذور الشيا إلى الماء وتناولها على الفور، ليست الطريقة الأفضل؛ إلا في حال كانت لديكِ رغبة بالحصول على القليل من الألياف، تقول أخصائية التغذية شهد ياسين.

وتوضح قائلةً: يمكن تناول ملعقة صباحًا وأخرى مساءً من خليط بذور الشيا والماء، للحصول على مشروب ترطيبٍ لطيف، إنما تصبح أكثر فائدة في حال تناولها مع الزبادي خاصةً اليوناني؛ حيث تتحول لما يُشبه "القنبلة" من العناصر الغذائية المفيدة المتكاملة. فاتحاد قوى بذور الشيا مع الزبادي يرتقي بصحة الأمعاء؛ إذ أن بذور الشيا غنية بالألياف، ما يعني البريبيوتكس، في حين أن الزبادي هو بروبايوتيك طبيعي، يعني بكتيريا نافعة بامتياز. ودمج هذين العنصرين المهمين والأساسيين في الحفاظ على صحة الأمعاء، يُعدَ أفضل السُبل لاستخدام بذور الشيا بطريقةٍ فعالة. كذلك فإن تفاعل البروبيوتيكس مع البروبايوتيك يؤدي إلى ما يُشبه "بوست بيوتكس"، الذي يُخفَض نسب الالتهابات في الجسم.

والنتيجة؟ أمعاء قوية، ليس فيها أي تسريبات، وتحصينٌ ضد ميكربيوم الأمعاء؛ ومع خفض التهابات الجسم، سيتم تلقائيًا خفض حدوث الأمراض المناعية. بالإضافة إلى تناول وجبة متكاملة غنية بالبروتين والألياف، وكلاهما ضروريان لتعزيز صحة المرأة على المديين القصير والطويل.

الاستخدام الآمن بحسب أخصائية التغذية شهد ياسين: يُفضَل نقع بذور الشيا في الماء لمدة يوم كامل قبل تناولها، أو طوال الليل، حتى تتشرب الماء جيدًا وتصبح لزجة.

ماذا سيحدث إذا تناولتِ بذور الشيا لمدة شهر؟

في تقريرٍ منشور على موقع Times of India، طُرح السؤال التالي: ما الذي سيحدث للجسم في حال تناول بذور الشهر لمدة شهر كامل؟

بذور الشيا غنية بالألياف التي تُحسَن الهضم وتدعم صحة الأمعاء

وقد جاءت الإجابة على الشكل الآتي:

• تحسين الهضم: إذ تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وتُشكَل الألياف القابلة للذوبان مادةً تشبه الهلام عند خلطها بالماء، مما يُساعد على الهضم. كما أن بذور الشيا غنية بالألياف الغذائية، وهي تحتوي على 40% من الألياف، فيما تحتوي البذور المنقوعة على الألياف الغذائية؛ وبما أنها موجودة على شكل هُلام فإنها تساعد البراز في حركته، كما تعمل الألياف على تحسين حركة البراز، وبالتالي تساعد على الهضم بشكلٍ أفضل .

• مضاد حيوي: لبذور الشيا دورٌ حاسم في تحسين صحة الأمعاء، من خلال العمل كمضاد حيوي، والبريبايوتيك الموجودة فيها عبارة عن مُركبات تُغذَي البكتيريا المفيدة في أمعائكِ، من خلال مساعدتها على النمو والحفاظ على ميكروبيوم متوازن. ويُعدَ وجود ميكروبيوم معوي صحي، أمرًا ضروريًا للهضم، وظيفة المناعة وحتى الصحة العقلية.

• إبطاء امتصاص السكر: تعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم؛ وهو ما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في الجهاز الهضمي. عندما تشربين ماء بذور الشيا، فإنها تمتص السائل وتُشكَل مادةً تشبه الهلام، تخلق حاجزًا في الجهاز الهضمي.

يعمل هذا الحاجز على إبطاء عملية تكسير الكربوهيدرات وبالتالي منع حدوث ارتفاعٍ سريع في مستويات السكر بالدم بعد تناول الوجبات.

• تأخير الشيخوخة: بذور الشيا مصدرٌ رائع لمضادات الأكسدة، فهي تحتوي على حمض الكلوروجينيك، حمض الكافيين، الميريسيتين، الكيرسيتين والكامبفيرول، والتي يُشاع أن لها تأثيرات وقائية للقلب والكبد، بالإضافة إلى خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للسرطان.

بذور الشيا: 10 أضرار قد لا تعرفينها

على الرغم من محتواها العالي بالألياف، أحماض أوميغا 3 الصحية، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة؛ وبالرغم من أن تناول بذور الشيا يمنحكِ صحةً سليمة ومستدامة، إلا أن هذه المكونات قد تكون سلاحًا ذو حدين كما يشير موقع "ويب طب". فطبيعة هذه البذور وغناها بنسبٍ عالية جدًا من الألياف، قد يتسبب ببعض الأضرار التي عليكِ معرفتها.

ويمكن لبذور الشيا أن تُخلَف العديد من التأثيرات الجانبية السلبية الناتجة عن سوء استخدامها في المقام الأول، والتي قد خطيرةً بالنسبة للبعض. إليكِ أهم أضرار بذور الشيا كما فنَدها الموقع المختص:

1. مشكلات الهضم: مثل الإمساك، النفخة، الغازات، عسر الهضم، والاضطرابات الهضمية بصورة عامة.

2. خفض ضغط الدم: قد تؤثر بذور الشيا بشكلٍ ملحوظ على ضغط الدم وتؤدي لانخفاضه، وهو أمر قد يكون خطيرًا لدى من يعانون من ضغط دم منخفض بطبيعته.

3. تفاعل سلبي مع الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.3

4. رد فعل تحسسي: يمكن للبعض أن يُظهروا رد فعلٍ تحسسي جراء تناول بذور الشيا، لكنه أمر نادر الحدوث.

5. زيادة ميوعة الدم: إذ إن بذور الشيا تساعد على زيادة مستويات ميوعة الدم في الجسم في حال تمَ استخدامها مع مُميعات الدم؛ كونها تزيد من مفعول هذه الأدوية بشكلٍ كبير، الأمر الذي قد يجعل البعض أكثر عرضةً للنزيف.

6. عامل مُسبَب لسرطان البروستاتا: ظهرت في السنوات الأخيرة، دراساتٌ متضاربة حول علاقة بذور الشيا بالإصابة بسرطان البروستاتا. إذ أظهرت إحدى الدراسات أن الأحماض الدهنية الموجودة في بذور الشيا، قد ترفع من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، بينما أظهرت دراسة أخرى العكس تمامًا. لذا من المبكر جدًا الجزم بحتمية هذه العلاقة، إنما الأفضل الحذر وتناول كميات معقولة من بذور الشيا في شتى الأحوال.

7. ضرر محتمل لمرضى السكري: قد تتسبب بذور الشيا في فرط تحفيز التأثير الدوائي لبعض الأدوية التي يأخذها مرضى السكري لتنظيم سكر الدم، لذا يُنصح باستشارة الطبيب أولًا في حال قررتِ المريض تناول بذور الشيا مع هذا النوع من الأدوية.

8. الاختناق: لبذور الشيا قابليةٌ لامتصاص كميات كبيرة جدًا من الماء تفوق وزنها بأضعاف، لذا فإن تناولها بجرعةٍ كبيرة، وجافة، قد يتسبب في الاختناق.

9. ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم: خصوصأ للأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة جدًا من الدهون الثلاثية، لذا يُنصح بالالتزام باستخدام نوعٍ معين من بذور الشيا لا يزيد من مستويات الدهون الثلاثية بشكل ملحوظ.

بذور الشيا مفيدة للنساء بشكلٍ كبير بشرط تناولها باعتدال وتحت إشراف طبي

10. أضرار للمرأة الحامل: في حال استخدامها بجرعاتٍ كبيرة وغير محسوبة.

في الختام؛ تُعدَ بذور الشيا من أكثر المصادر الغذائية تنوعًا وقدرةً على تعزيز الصحة بشكلٍ عام، خاصةً صحة النساء. إلا أن تناولها بكمياتٍ كبيرة، وبشكلٍ خاطئ، قد يؤدي إلى مفعولٍ عكسي سلبي قد يُشكَل خطرًا على صحة البعض، وتحديدًا من يعانون من مشكلاتٍ صحية أو حالات معينة مثل الحمل.

لذا استشيري طبيبكِ حول الكميات المناسبة من بذور الشيا، لإدراجها ضمن نظامكِ الغذائي، والاستفادة منها قدر الإمكان.