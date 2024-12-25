انت الأن تتابع خبر طريقة عمل كريم القهوة والنشا السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 10 درجات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم القهوة والنشا ، من أقوي الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة يعيد لها شبابها ويمنحها النعومة والترطيب ويصلح الخلايا التالفة في وقت قصير، يعمل الكريم على أغلق مسام الوجه ويعكيها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال، يلعب الكريم دور فعال في حماية البشرة من التجاعيد وإخفاء علامات تقدم العمر بشكل سريع أفضل من الكريمات الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية التي تضر بالبشرة وتسبب الاحمرار والالتهابات على المدي البعيد، يتفاعل الكريم مع خلايا الوجه التالفة فيعيدها من جديد، وهو من أسرع الكريمات الطبيعية التي تدخل على مسام الوجه فتخرج الدهون والسموم المتراكمة تحت الجلد، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا علة طريقة عمل كريم القهوة والنشا السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في وفت سريع ويجعلها تتفتح 10 درجات بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات كريم القهوة والنشا

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم القهوة والنشا السحري بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر طبق متوسط الحجم ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيدًا حتى ىتتجانس المكونات مع بعضها.

نحضر وعاء ونضعه علي النار ونضع به ماء ونتركه حتي يغلي.

نقوم بوضع الطبق علي الماء الساخن ونقلب باستمرار حتي يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم.

نرفع الوعاء من علي النار ونتركه جانباً حتي يبرد، نحضر علبة فارغة ونقوم بوضع الخليط داخلها ونضعها في الثلاجة حتي تتماسك.

نقوم بوضع الكريم يومياً علي البشرة قبل النوم حتي نحصل علي نتائج مضمونة وفعاله.

طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير الوجه

سوف نتعرف علي طريقة تحضير ماسك بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالاتي:-

نحضر طبق صغير الحجم ونضع به معلقة من مسحوق القهوة الخشن وملعقة من السكر الخشن ومعلقة من الفازلين الطبي ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بتوزيع الماسك علي الوجه بتساوي ونفركه جيداً باستخدام اليد نترك الماسك علي الوجه لمدة 25 دقيقة حتي يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتي نزيل الماسك بالكامل، سوف تلحظي أن البشرة أصبحت بيضاء وخالية تماماً من التجاعيد.

طريقة عمل ماسك القهوة والعسل لإزالة شعر الوجه

سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من القهوة، وملعقة من العسل ونخلطهم مع بعض.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بالتساوي، ثم نقوم بفرك الوجه بواسطة اليد حتى تزيل الشعيرات الصغيرة بشكل سريع.

ثم نغسل الوجه بالماء البارد وندهنه بزيت اللوز الحلو حتى نتخلص من الشعر نهائيًا.

فوائد كريم القهوة للبشرة

توجد بعض العناصر الطبيعية التي يحتوي عليها الكريم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد الكريم على تنعيم البشرة وتوحيد لونها.

يمنح البشرة النضارة وتفيح بشكل سريع ويمتص الدهون من الجلد.

يرطب البشرة ويحميها من الجفاف ويعالج التشققات.

يزيل الخلايا الميتة ويعملر على تدفق الدم إلي الوجه.

ماسك القهوة السحري لإزالة البقع الداكنة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:-