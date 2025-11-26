الرياض - كتبت رنا صلاح - تدور اليوم عجلة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2 (2025-2026) بمواجهة مثيرة تجمع بين فريق استقلال دوشنبة الطاجيكي والضيف نادي النصر السعودي، ويحتضن ملعب هيسور المركزي هذا اللقاء المرتقب الذي تتجه إليه أنظار الجماهير، وفي سياق تغطيتنا للمواجهة، سيتم الكشف عن الموعد المحدد لانطلاقها، التشكيلة المتوقعة للفريقين، القنوات الناقلة الحاصلة على حقوق البث، واسم معلق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبة الشوط الثاني Al-Nassr vs Esteghlal Dushanbe بصوت عبدالله

موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبة الطاجيكي اليوم

انطلقت صافرة بداية المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي النصر السعودي ونظيرة نادي استقلال دوشنبة الطاجيكي، في تمام الساعة 04.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 03.45 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 05.45 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبة اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي النصر ونظيرة نادي استقلال دوشنبة، على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث تعد الناقل الحصري لدوري أبطال آسيا للنخبة، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 2، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف عبدالله الغامدي، وعبر قناة الكأس 5 بصوت المعلق الرياضي سمير المعيرفي.

تشكيل نادي النصر المتوقع اليوم