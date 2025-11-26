قطاع أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متعددة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:32 مساءً - أسفرت الجهود المكثفة التي يبذلها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق نتائج بارزة في التصدي لجرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار خطة مستمرة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على مختلف المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكنت الإدارات العامة التابعة للقطاع من ضبط ثلاث قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إضافة إلى تحرير 2924 مخالفة مرورية متنوعة، فيما جرى التعامل مع 49 قضية في نطاق الأمن العام.

كما نجحت الأجهزة في تنفيذ 299 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط ثلاث قضايا تتعلق بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، إلى جانب ضبط خمس قضايا خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة لضمان إحكام السيطرة على منافذ الجمهورية ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو الإخلال بالأمن.