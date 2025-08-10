”مفاجأة من العيار الثقيل “.. استشاري يوضح ماذا يحدث للقلب والكوليسترول والجسم اذا تناولت البلح المنقوع 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد البلح المنقوع من المشروبات الرمضانية التقليدية التي يحرص كثير من الصائمين على تناولها بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام والشراب هذا المشروب البسيط يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية حيث يمد الجسم باحتياجاته الضرورية بعد يوم من الصيام ويعزز من توازن وظائفه الحيوية ويهيئ المعدة لبدء عملية الهضم بشكل مريح.

يسهم البلح المنقوع في تعويض الطاقة المفقودة بسرعة بفضل احتوائه على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص مثل الجلوكوز والفركتوز التي تزود الجسم بالطاقة الفورية كما يحتوي على ألياف غذائية تدعم حركة الأمعاء وتحد من مشاكل الإمساك وتساعد على تنظيم عملية الهضم إضافة إلى ذلك فهو يهيئ المعدة لاستقبال الطعام بشكل تدريجي مما يقلل من الإجهاد الهضمي بعد الصيام.

ترطيب الجسم ودعم المناعة والوقاية من فقر الدم

من أبرز فوائد البلح المنقوع أنه يساهم في ترطيب الجسم بفضل الماء الذي يتم نقع الثمار فيه والذي يعوض السوائل المفقودة أثناء الصيام كما يحتوي على معادن وفيتامينات أساسية تعزز الجهاز المناعي وتحسن مستويات الحديد في الدم مما يساعد على الوقاية من فقر الدم ويقوي الصحة العامة كذلك يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم تدريجيا مما يجعله خيارا آمنا حتى لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات معتدلة.