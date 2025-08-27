الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثير من الأشخاص من تراكم الدهون في منطقة البطن مما يسبب لهم مظهرا مزعجا وإحباطا متكررا عند محاولاتهم لإنقاص الوزن، ورغم انتشار المنتجات الكيميائية والأنظمة القاسية إلا أن الحل قد يكون أبسط مما نتخيل، إذ يمكن لمكون طبيعي متوفر في كل منزل أن يساعد بشكل ملحوظ في حرق الدهون وتحسين عملية الهضم دون الحاجة إلى جهد شاق أو تكاليف باهظة.

“ما فيش بطن ولا كرش من النهاردة”..حبة فقط قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن حتى لو كانت مدلدلة

الحبهان أو الهيل من التوابل العطرية التي تمتاز بقدرتها على دعم صحة الجهاز الهضمي وزيادة معدل الحرق، ويمكن تحضيره بسهولة عبر إضافة نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الساخن وتركه بضع دقائق حتى يمتزج جيدا، وبعدها يصبح جاهزا للشرب سواء صباحا على معدة فارغة أو مساء قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد مذهلة للجسم

من أبرز مزايا هذا المشروب أنه يعمل على تسريع عملية الأيض ويساعد الجسم على التخلص من السموم بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة، كما أن تناوله بانتظام يساهم في تقليل الانتفاخ والشعور بالثقل بعد الوجبات، ومع مرور الوقت يلاحظ الشخص تراجعا في حجم البطن وتخففا من الكرش المترهل الذي يسبب الإزعاج.

خطوات لنتيجة أسرع

لكي تتحقق النتائج المرجوة من وصفة الحبهان ينصح بالمواظبة عليها يوميا لمدة أسبوعين على الأقل مع الالتزام بنظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية، كما أن شرب كميات كافية من الماء يساعد على تعزيز فعالية هذه الوصفة الطبيعية وجعلها أكثر تأثيرا.

النتيجة النهائية

الحبهان ليس مجرد بهار يضيف نكهة للطعام بل هو وسيلة طبيعية وآمنة تساعد في التخلص من الكرش وتحسين مظهر البطن دون اللجوء إلى وسائل معقدة، ومع القليل من الصبر والالتزام يصبح الوصول إلى قوام متناسق أمرا ممكنا.