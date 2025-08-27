الرياض - كتبت رنا صلاح - التهاب المفاصل واحد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم، حيث يعاني منه ملايين الأشخاص باختلاف أعمارهم. هذا المرض يسبب تورمًا في المفاصل وتيبسًا وصعوبة في الحركة، وقد يتطور الأمر ليؤثر على جودة الحياة بشكل كبير. ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، غالبًا ما تزداد الأعراض سوءًا، وهو ما يجعل البحث عن وسائل طبيعية لتخفيف الألم أمرًا ضروريًا بجانب العلاج الطبي.

«مش هتصدق تأثيرها!».. سر من أسرار الطب الطبيعي: عشبة بسيطة تريح مفاصلك، تنظف جسمك من السموم

بحسب ما أوضحته أخصائية التغذية Lovneet Batra لموقع India Today، فإن دمج بعض الأعشاب الطبية ضمن النظام الغذائي يمكن أن يساهم في الحد من الالتهابات وتحسين قدرة المريض على مواجهة أعراض المرض.

أبرز الأعشاب المفيدة لمرضى التهاب المفاصل

الصبار (Aloe Vera)

يحتوي على مركبات نباتية نشطة تقلل من التورم.

يعمل كمسكن طبيعي للالتهاب داخل المفاصل.

يمكن تناوله كعصير أو استخدامه في صورة مكملات غذائية.

الكركم (Turmeric)

يُعرف بأنه “ملك الأعشاب المضادة للالتهابات”.

بفضل مادة الكركمين، يقلل من شدة الألم والتيبس.

يمكن إضافته إلى الطعام أو تناوله مع الحليب الدافئ فيما يعرف بـ “الحليب الذهبي”.

الزعتر (Thyme)

له خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات.

يساعد على تعزيز المناعة مما يقلل من نوبات الالتهاب المتكررة.

استخدامه كمنقوع دافئ في الشتاء يمنح الجسم راحة إضافية.

الزنجبيل (Ginger)

يعمل على تقليل الجزيئات الالتهابية مثل الليكوترينات.

يحد من تصنيع البروستاجلاندين المسبب للألم.

أثبتت الدراسات أن شاي الزنجبيل أو استخدامه كتوابل يومية قد يقلل من حدة الأعراض.

الثوم (Garlic)

يحتوي على مركب قوي يُسمى ثنائي كبريتيد الديليل.

يقلل نشاط المواد الكيميائية التي تحفز الالتهاب.

إدخاله في النظام الغذائي يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية المناعة.

نصائح ذهبية بجانب استخدام الأعشاب

التوازن بين الغذاء الصحي والرياضة المعتدلة مثل المشي أو اليوجا يساعد على مرونة المفاصل.

الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم ضروري لتقليل الالتهابات.

تجنّب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات لأنها تزيد من الالتهاب.

استشر الطبيب دائمًا قبل الاعتماد على أي مكمل عشبي، خصوصًا إذا كنت تتناول أدوية مسكنة أو مضادة للالتهاب.

استخدام الأعشاب مثل الكركم والزنجبيل والزعتر والثوم ليس مجرد إضافة نكهة إلى أطعمتنا، بل هو وسيلة طبيعية فعّالة قد تُساعد في تخفيف الألم والتيبس المرتبط بالتهاب المفاصل. ومع ذلك، يجب التعامل معها كـ علاج داعم وليس بديلًا للعلاج الطبي الموصوف.