الرياض - كتبت رنا صلاح - ورق التين كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية فهو يساعدك في تنظيم السكر بالدم بفضل احتوائه على مركبات طبيعية تعزز من كفاءة عمل الأنسولين، كما يساهم بخفض نسبة الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب إضافة إلى أن ورق التين غني بمضادات الأكسدة القوية القادرة على محاربة الجذور الحرة والمحافظة على نضارة البشرة جانب دوره بتحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة، ويفضل قيمته الغذائية يستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي يدعم المناعة ويمنح الجسم طاقة والحيوية بشكل آمن وطبيعي.
"منتشرة في مصر والسعودية" .. أوراق هذه الشجرة تحتوي علي كنز طبيعي يغفل عنه الكثير .. ما هي؟؟؟
تحتوي أوراق التين على الفيتامينات منها فيتامين ب وفيتامين أ وكذلك الألياف الغذائية والفسفور والكالسيوم والحديد والمعادن كما جعل له قيمة كبيرة منها:
- الحماية من الإمساك وذلك بفضل الألياف الغذائية التي تكمن في داخله فهو يحسن من صحة جهازك الهضمي، جانب أنها تساعد على تنظيم حركة الأمعاء فهنا أصبح أمرها لا يتوقف فقط على حمايتك من الإمساك بل ومن الإسهال.
- فقدان الوزن الزائد نتيجة الألياف الغذائية فهي تجعلك تشعر دائمًا بالشبع مما يترتب عليه الحد من السعرات الحرارية التي تتناولها، وهنا يمكنك أن تقوم بإضافة ورق التين مع الحليب لتناوله.
- الحد من مستوى الكوليسترول بفضل احتوائه على مادة البكتين وهي بدورها تساهم بالتخلص من النسبة المرتفعة الكوليسترول، فقد اندرجت تلك المادة من ضمن الألياف الغذائية الذائبة بالمياه.
- الحد من إصابتك بأمراض القلب يفضل احتوائها على الأوميغا 3 و6 فهي عبارة عن أحماض دهنية صحية مهمة لصحتك لكونها تعزز من صحة القلب.
- حماية القولون من الإصابة بمرض السرطان نتيجة الألياف الغذائية التي تتواجد فيها بالإضافة إلى أنها تحد من مستوى الجذور الحرة الضارة بالجسم والتي