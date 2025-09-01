الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يقتصر مرض السكري على مجرد ارتفاع السكر في الدم، بل قد يظهر في صور أخرى يجب على الرجال الانتباه إليها. وفقًا للخبراء، فإن الكشف المبكر عن هذه العلامات يمكن أن يساعد في اتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية في الوقت المناسب.
لا تتجاهلها أبدًا.. ظهور هذه العلامة على جسمك يعني بأنك قريب من الإصابة بالسكري !!
في هذا الصدد، كشفت تقارير طبية نشرت حديثًا عن بعض الأعراض التي يعني ظهورها احتمالية الإصابة بمرض السكري بالفعل، ولهذا يجب على الشخص متابعة نفسه بشكل دقيق من أجل اكتشافها بصورة مبكرة.
إليك 5 أعراض يجب عليك الانتباه إليها، إذ قد تشير إلى وجود مرض السكري:
- ضعف الانتصاب: يحدث نتيجة تضرر الأعصاب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع السكر في الدم بشكل مزمن.
- بطء التئام الجروح وتكرار العدوى: إذا لاحظت أن الجروح أو الخدوش الصغيرة تستغرق وقتًا طويلًا للشفاء، أو أنك تعاني من تكرار العدوى في المسالك البولية أو مناطق أخرى.
- انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون: قد يلاحظ بعض الرجال ضعفًا في الرغبة الجنسية أو انخفاضًا في الطاقة، وهو ما قد يكون مرتبطًا بانخفاض هذا الهرمون.
- رؤية ضبابية وتنميل في الأطراف: تغيرات في الرؤية مثل التشوش، بالإضافة إلى إحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، قد تكون علامة على تلف الأعصاب وتأثر شبكية العين.
- صعوبات في القذف: مثل “القذف الارتدادي” الذي يحدث نتيجة تلف الأعصاب المصاحبة لأعلى مراحل السكري.