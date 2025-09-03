الرياض - كتبت رنا صلاح - تحتضن الطبيعة حلولًا علاجية عمرها آلاف السنين، وهنا يبرز نبات القراص كأحد كنوزها المغفول عنها، هذا النبات يحمل في طياته أسرارًا علاجية عُرفت منذ قرون،فهو حلُا طبيعًا لمن يصارعون آلام المفاصل المبرحة، وتورم النقرس، وبذلك لا يمكن اعتبارها مجرد وصفة شعبية عابرة، بل هي قصة نبات قادر على تهدئة الالتهابات، وتقليل التورم، وإعادة التوازن للجسم، ليكون بذلك الحل الأمثل لمن يبحث عن راحة حقيقية من آلام المفاصل والنقرس.

أخيرًا .. "فرحة عارمة" .. نبات سحري يعتبر الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

يعرف النقرس بأنه ذلك الداء المفصلي الذي يشن هجومًا حادًا على الجسم، غالبًا ما يستهدف مفصل القدم، فكأنما بلورات حمض اليوريك الحادة التي تتراكم في الدم ثم تتكدس في المفاصل، تسبب ألمًا شديدًا، وهنا تبرز الطبيعة الغنية بكنوزها لتقدم حلولًا مهدئة، ويأتي على رأسها نبات القراص كخيار واعد لتخفيف هذه الآلام.

نبات القراص وفوائده المثالية

اشتهر نبات القراص بسماته العلاجية التي تُمكنه من مواجهة الأوجاع المصاحبة النقرس، فبفضل ما يختزنه من مركبات طبيعية ومكافحات أكسدة، يعمل على تهدئة الالتهابات وتقليل التورم، وهما العنصران اللذان يسببان الألم، ولهذا قد يمثل هذا النبات الطبيعي حلًا فعالًا لمساعدة من يعانون من أعراض النقرس، وعند المواظبة على تناوله سوف يعود عليك بالفوائد التالية:

الحد من معدل حمض اليوريك: يُعرف نبات القراص بقدرته على مساعدة الجسم في حل مشكلة النقرس، التي تتمثل في فرط حمض اليوريك، فبفضل مركباته الطبيعية يعزز القراص من إدرار البول، مما يمنح الجسم آلية فعالة لإزالة الحمض المتراكم في المفاصل، وبالتالي يقي من نوبات الألم الحادة.

دليل استخدام القراص للتخلص من النقرس

شاي نبات القراص: فعال في تقليل الأعراض المصاحبة للنقرس، يتم تحضيره عبر وضع ماء مغلي في كوب ثم وضع 1 ملعقة كبيرة من أوراق القرص وتركهم لمدة عشرة دقائق، ثم تصفية الشاي وشربه يوميًا من مرتين إلى ثلاث مرات، فعال في طرد المعدل الفائض لحمض “اليوريك” بالجسم.

