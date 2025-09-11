الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ قرون طويلة، استُخدم الثوم والعسل في الطب الشعبي كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض. ويُعد تناول هذا المزيج على الريق من أقوى الوصفات التي تُعزز المناعة، وتُساعد في الوقاية من العدوى، بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية، ومعادن وفيتامينات تدعم الجسم بالكامل.

«الذهب مع اللؤلؤ الأبيض!».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل على الريق؟.. أسرار صحية لا تقدر بثمن!

فوائد الثوم مع العسل على الريق

تعزيز المناعة وطرد السموم

يرفع كفاءة الجهاز المناعي ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

الوقاية من حساسية الربيع والربو والكحة

يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات التنفسية ويخفف أعراض الزكام والإنفلونزا.

دعم صحة القلب والشرايين

يقي من تصلب الشرايين، ويُخفض ضغط الدم، ويمنع تكون الجلطات.

الوقاية من العدوى

العسل: يقضي على البكتيريا الهوائية واللاهوائية والفيروسات والفطريات.

الثوم: يقتل البكتيريا والطفيليات ويكافح الفطريات.

تحسين الهضم ومكافحة الإسهال

يساهمفي تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل اضطراباته.

خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

يُحسن مستويات الدهون في الدم ويقي من أمراض القلب.

مضاد أكسدة ومنشّط طبيعي للجسم

يحد من الشعور بالإرهاق والدوخة ويمنح طاقة ونشاطًا عامًّا للجسم.

تحسين الوزن لدى الأطفال المصابين بسوء التغذية

يمد الجسم بعناصر غذائية مهمة تُعزز النمو الصحي.

كلا المكونين على مركبات طبيعية تساعد على مقاومة نمو الخلايا السرطانية.

الآثار الجانبية والتحذيرات

رغم فوائده المذهلة، يجب الانتباه إلى بعض التحذيرات عند تناول الثوم مع العسل، خاصة بكميات كبيرة:

قد يسبب اضطرابات هضمية عند الإفراط في تناوله.

يجب الحذر عند تناوله مع أدوية السيولة لأنه يقلل تخثر الدم.

قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل مفرط أو خفض الكوليسترول أكثر من اللازم.

يُمنع تناوله بكثرة للحوامل والرضع.

قد يسبب:

زيادة خطر النزيف

تورم الوجه

سعال، دوخة، غثيان، قيء، تعرق مفرط

اضطراب ضربات القلب

مزيج الثوم مع العسل على الريق يُعد وصفة طبيعية فعّالة لتعزيز المناعة، وتنقية الجسم من السموم، وحماية القلب من الأمراض، لكن يجب تناوله باعتدال لتفادي أي آثار جانبية، خصوصًا للأشخاص الذين يتناولون أدوية أو يعانون من مشكلات صحية مزمنة.