الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال السنوات الماضية تصاعدت المخاوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأثير إشارات الواي فاي على صحة الدماغ وسط دعوات متكررة لإطفاء أجهزة الراوتر أثناء الليل لحماية الخلايا العصبية وتحسين النوم، وبينما يرى البعض أن هذه الموجات قد تسبب اضطرابات في الذاكرة والنوم يؤكد الخبراء أن معظم هذه المخاوف لا تستند إلى دلائل علمية قوية.

لو مش بتعرف تنام كويس بالليل.. هذا الجهاز هو السبب | شيله من الفيشة بسرعة

إشارات الواي فاي في حقيقتها موجات راديوية ضعيفة تُستخدم لنقل البيانات بين الراوتر والأجهزة الإلكترونية، وهي تُصنف ضمن الإشعاعات غير المؤيِّنة أي أنها لا تمتلك القدرة على إتلاف الحمض النووي أو إحداث تغييرات جذرية في الخلايا بخلاف الأشعة السينية أو المقطعية.

وبعض الدراسات أشارت إلى أن التعرض الطويل لهذه الموجات قد يحدث تغييرات طفيفة في نشاط الدماغ خلال النوم العميق، لكنها تأثيرات ضئيلة جدًا ولا تحمل معنى طبي مؤكد.

وفي هذا الصدد يؤكد الأطباء بأن الأسباب الحقيقية لاضطرابات النوم غالبًا ما ترتبط بـالسهر المفرط أمام الشاشات التوتر وعدم الالتزام بروتين نوم صحي أكثر من ارتباطها بإشارات الواي فاي نفسها.

ورغم ذلك ينصح البعض بإطفاء الراوتر ليلًا من زاوية سلوكية بحتة إذ يقلل ذلك من إغراء تصفح الإنترنت ليلاً ويساعد على النوم بجودة أفضل لكن ليس لأنه يقي من إشعاعات خطرة.

هل يسبب الواي فاي بعض المشاكل الصحية؟

خطر السرطان: مراجعات علمية واسعة أجرتها منظمة الصحة العالمية وهيئات طبية مرموقة لم تجد أي علاقة سببية بين الواي فاي والإصابة بالأورام.

الحمل والأجنة: لا يوجد دليل على أن إشارات الواي فاي تضر بالأم أو الجنين.

التأثير على الأجهزة الطبية: الأجهزة الحديثة مثل منظمات ضربات القلب مصممة لمقاومة أي تداخل ولا توجد شواهد تؤكد حدوث خلل بسبب شبكات الواي فاي.