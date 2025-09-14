الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الكمون من التوابل التي تُباع على شكل بذور مجففة أو مسحوق مطحون، ويُستخدم في الطهي لإضفاء طعم مميز، كما يشربه البعض بعد غليه أو يقومون بإضافته إلى الأطعمة لفوائده الطبية المتعددة، وفي السطور التالية سنعرض فوائد الكمون.

6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا

ويوجد 8 فوائد مذهلة للكمون وهي كالتالي:

إنقاص الوزن

قد يساعد الكمون الأشخاص الذين يحاولون التحكم في وزنهم، وفي دراسة أُجريت عام 2015 على بالغين يعانون من زيادة الوزن، أن تناول الكمون يساعد على إنقاص الوزن، واكتشف الباحثون بعد 8 أسابيع، أن كلا من مجموعتي الكمون والدواء فقدتا كميات كبيرة من الوزن.

الكوليسترول

كشفت الدراسات أن تناول القليل من الكمون يوميًا يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية، وأيضًا يرفع مستوى الكوليسترول المفيد.

السكري

في عام 2017 أُجريت دراسة على بالغين مصابين بداء السكري من النوع 2، لتقييم تأثير زيت الكمون الأساسي على مستويات السكر في الدم، وتناول المشاركون في الدراسة إما 100 ميليجرام من زيت الكمون يوميًا، أو 50 ميليجرام، وبعد 8 أسابيع، انخفضت مستويات السكر والإنسولين بشكل كبير في مجموعتي زيت الكمون، وأظهرت المجموعتان تحسنًا في علامات مقاومة الإنسولين والالتهابات.

القولون العصبي

كما أظهرت دراسة تجريبية أُجريت عام 2013 تأثير تناول قطرات من زيت الكمون الأساسي على أعراض متلازمة القولون العصبي، ووجد المشاركون في الدراسة بعد 4 أسابيع، تحسنًا في الكثير من الأعراض مثل آلام البطن والانتفاخ.

التوتر

قد يساعد الكمون على التقليل من التوتر، فقد كشفت إحدى التجارب على الفئران أن مستخلص الكمون يقلل من مؤشرات التوتر، كما أن الكمون يخفف آثار التوتر من خلال عمله كمضاد للأكسدة، واكتشف الباحثون أن الكمون أكثر فاعلية كمضاد للأكسدة من فيتامين “سي” في الفئران التي خضعت للدراسة.

تقوية الذاكرة

أظهرت دراسة علمية أن الفئران التي تناولت كميات من الكمون كانت أسرع وأفضل في التذكر مقارنة بالفئران التي لم تتناوله.