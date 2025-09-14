الرياض - كتبت رنا صلاح - يفضل الكثيرون تناول المانجو في موسمها الصيفي لما تتميز به من مذاق لذيذ وفوائد صحية كثيرة، لكن خبراء التغذية يؤكدون على ضرورة أن تنتبه لبعض العلامات التي قد تظهر على الثمرة وتشير إلى فسادها.

احذر قبل تقشيرها.. علامتان في المانجو إذا رأيتهما تخلص منها فورا

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد صلاح، خبير التغذية العلاجية أن العفن ينمو بأي لون أبيض أو أخضر أو أسود أو أزرق، على قشرة المانجو أو بقع بنية أو سوداء كبيرة وطرية، مضيفًا أن العفن يدل على نمو الكائنات الدقيقة الضارة، والتي قد تنتج سمومًا ليست آمنة للاستهلاك، كما تشير البقع البنية أو السوداء الطرية جدًا إلى تعفن وتلف الأنسجة الداخلية للثمرة.

لماذا تتخلص منها فورا؟

وأضاف أنه إذا كانت البقعة صغيرة، فقد يكون العفن قد انتشر داخليًا، ويمكن أن يسبب تناولها اضطرابات في الجهاز الهضمي أو مشاكل صحية أخرى.

رائحة حامضة أو كحولية أو غير طبيعية

كما قال “صلاح”: “إذا كانت المانجو تصدر رائحة نفاذة، حامضة، تشبه رائحة الكحول أو الخل، أو أي رائحة كريهة وغير معتادة، الرائحة الكحولية أو الحامضة تشير إلى بدء عملية التخمر داخل الفاكهة، حيث تتحول السكريات إلى كحول بفعل البكتيريا والخمائر”، مشيرًا إلى أن هذه الرائحة تشير إلى أن المانجو قد فسدت داخليًا، وتناولها قد يسبب آلام في المعدة، غثيان، أو إسهال، في حين المانجو الطازجة والناضجة ينبغي أن تكون لها رائحة حلوة وعطرية استوائية.

علامات تدل على عدم جودة المانجو

وهناك 3 علامات رئيسية تشير إلى عدم جودة المانجو وهي كالتالي:

القوام اللين جدًا أو الطري للغاية

تكون المانجو الناضجة عادةً لينة قليلًا عند الضغط عليها برفق، لكن إذا كانت شديدة الليونة أو شبه مهروسة، فهذا يدل على أنها مفرطة النضج وقد بدأت في التلف، وقد يمكن تناولها فورًا إذا لم تظهر عليها علامات أخرى للفساد، إلا أن الأفضل تجنبها.

تجعد القشرة بشكل كبير

توجد بعض أنواع المانجو التي تتجعد قشرتها عند النضج، إلا أن التجعد المفرط مع ليونة شديدة قد يدل على جفاف المانجو أو أنها تجاوزت مرحلة النضج المثالية.

المذاق غير الطبيعي أو المر

في حالة إذا تذوقت قطعة صغيرة ووجدت أن طعمها مرير أو حامض بشكل غير مقبول، فهذا يشير إلى فسادها.

واختتم “صلاح” قائلًا: “المانجو الطازجة يجب أن تكون ذات مظهر ولون طبيعي (حسب النوع)، وقوام لين قليلاً، ورائحة حلوة ومميزة”.