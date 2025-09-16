الرياض - كتبت رنا صلاح - من وصفات الجدات القديمة إلى أحدث روتينات العناية في كوريا واليابان، يظل ماء الأرز المخمّر واحدًا من أسرار الجمال الطبيعية التي أثبتت فعاليتها. لا يحتاج منك سوى الأرز والماء والقليل من الصبر، لكن نتائجه على الشعر والبشرة قد تدهشك فعلًا.

«السر اللي بيخلي شعرهم من غير تقصف!».. فوائد ماء الأرز المخمر لشعر قوي ولامع بخطوات بسيطة!

تقليل تساقط الشعر: يحتوي على 8 أحماض أمينية أساسية تدخل في تركيب البروتين والكيراتين، فتقوّي الجذور وتقلل التساقط.

إصلاح الشعر التالف: بفضل مادة الإينوزيتول، يعيد بناء الشعر المتضرر من الصبغات أو أدوات التصفيف، ويمنحه حماية طويلة الأمد.

موازنة pH الفروة: عملية التخمير تجعل ماء الأرز أكثر حمضية قليلًا، مما يوازن فروة الرأس ويسهّل امتصاص العناصر المغذية.

لمعان وحيوية: الاستخدام المنتظم يمنح شعرك ترطيبًا طبيعيًا ولمعانًا صحيًا.

ثانيًا: فوائده للبشرة

تفتيح وتوحيد اللون: يخفف من التصبغات والبقع الداكنة ويمنح إشراقة طبيعية.

مكافحة الشيخوخة: مضادات الأكسدة تبطئ ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

ترطيب عميق: يحافظ على نعومة البشرة ويمنع جفافها.

تهدئة الالتهابات: يخفف الاحمرار وحب الشباب.

زيادة المرونة: يحفّز إنتاج الكولاجين فيجعل البشرة مشدودة وأكثر نضارة.

تنظيف المسام: يقلل من إفراز الدهون الزائدة ويمنع انسدادها.

طريقة التحضير في المنزل

اغسلي كوب من الأرز جيدًا.

ضعيه في برطمان زجاجي مع 2–3 أكواب ماء.

اتركيه مغطى في حرارة الغرفة ليومين حتى يتخمر (ستلاحظين رائحة حامضة بسيطة).

صفّي الماء واحفظيه في زجاجة نظيفة داخل الثلاجة.

إذا كان مركزًا، يمكنكِ تخفيفه بالماء قبل الاستخدام.

طرق الاستخدام للشعر

كقناع مقوي: امزجي ماء الأرز المخمّر مع قليل من مسحوق الخردل وبضع قطرات من زيت الزيتون أو جوز الهند. ضعيه على فروة الرأس 20 دقيقة ثم اغسلي بشامبو خفيف.

كغسول بعد الشامبو: بعد غسل الشعر، اشطفيه بماء الأرز المخمّر مع تدليك الفروة، اتركيه 15–20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

لإضافة لمسة أقوى: ضعي ملعقة صغيرة من زيت الأملا.

تنبيهات مهمة