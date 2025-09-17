الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الكركديه من أكثر الأعشاب الطبيعية شهرة في عالم الطب البديل والمشروبات الصحية، حيث يُعرف بلونه الأحمر الجذاب وطعمه اللذيذ سواء تم تناوله ساخنًا أو باردًا.

عشبة سحرية موجودة في كل بيت.. هتخلي قلبك أقوى وجسمك أنشط ووزنك أقل!

القيمة الغذائية للكركديه

الكركديه غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات الطبيعية، من أبرزها:

مضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين.

فيتامين C الذي يعزز المناعة.

أحماض عضوية طبيعية تساهم في تنشيط الدورة الدموية.

أبرز فوائد الكركديه الصحية

1. خفض ضغط الدم

يُعرف الكركديه بأنه “المشروب الصديق لمرضى الضغط”، إذ أظهرت دراسات طبية أن تناوله بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بفضل قدرته على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

2. دعم صحة القلب

يساهم الكركديه في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

3. تقوية جهاز المناعة

احتواؤه على نسبة عالية من فيتامين C يجعله مشروبًا مثاليًا لتعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد والعدوى.

4. مضاد طبيعي للأكسدة

الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان ويؤخر علامات الشيخوخة.

5. تنظيم مستويات السكر

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركديه يساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مشروبًا مناسبًا لمرضى السكري (تحت إشراف الطبيب).

6. تحسين صحة الكبد

الكركديه يساهم في تنشيط الكبد وتعزيز وظائفه، ويساعد على التخلص من السموم والدهون المتراكمة.

7. إنقاص الوزن

بفضل خصائصه المدرة للبول ودوره في منع امتصاص بعض الدهون، يمكن للكركديه أن يكون داعمًا طبيعيًا لبرامج إنقاص الوزن.

8. تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج

يُعرف الكركديه بقدرته على تهدئة الجهاز العصبي، مما يساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر وتحسين جودة النوم.

طرق تناول الكركديه

مشروب : مناسب لفصل الشتاء، يُحضّر بغلي أوراق الكركديه في الماء.

مشروب بارد: يُنقع الكركديه في الماء البارد ويُحلى بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

مكملات غذساخنائية: تتوفر على شكل كبسولات أو مستخلصات مركزة.

محاذير الاستخدام

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في شرب الكركديه قد يسبب: