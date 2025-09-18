الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البرقوق المجفف من الفواكه المعروفة بقدرتها على تخفيف الإمساك، كما أظهرت دراسات حديثة أنه قد يساهم أيضًا في خفض الكوليسترول، وتقليل الالتهابات، وحماية صحة القلب، حيث إن البرقوق المجفف غني بالألياف والعناصر الغذائية، وينصح الأطباء بتضمينه في النظام الغذائي اليومي، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع “فيريويل هيلث”.

هكذا يؤثر البرقوق المجفف على القلب.. إذا تناولته يوميا

يساعد تناول البرقوق المجفف يوميًا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكشفت دراسة نشرت عام 2021 أن تناول ما بين 50 إلى 100 جرام من البرقوق كل يوم، مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفسر الباحثون ذلك بتحسن مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، والتي تساعد على خفض الكوليسترول وبعض مؤشرات الالتهابات.

كما يساعد تجفيف البرقوق على إطالة مدة صلاحيته وتعزيز فوائده الصحية، مما يجعله أكثر فاعلية من الفاكهة الطازجة.

البرقوق الطازج أم البرقوق المجفف؟

ومن جانبها، قالت مايا فاديفيلو، من جامعة رود آيلاند: “إنك قد تحتاج إلى تناول كمية أكبر من البرقوق الطازج للحصول على نفس الفوائد، لكن تركيبته الغذائية الأساسية متشابهة”، مشيرة إلى أن عصير البرقوق يكون أقل فائدة من الفاكهة الكاملة، مبينة أن الفواكه والخضروات الكاملة مليئة بالألياف وتزيد الإحساس بالشبع، وفي العادة ما تكون أقل في السعرات الحرارية.

وعلى الرغم من أن معظم الدراسات على البرقوق المجفف ركزت على الرجال والنساء فوق سن 55، إلا أن الخبراء أكدوا أن الشباب يمكنهم أيضًا الاستفادة من مزايا هذه الفاكهة، ونصحت فاديفيلو الشباب بتناول الفواكه المجففة مثل التفاح والتوت لفائدتها على القلب، ناصحة بتناولها في نظام غذائي متوازن.

ومع ذلك، حذر الخبراء من الإفراط في استهلاك البرقوق المجفف حيث يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها، مثل التقلصات، أو الانتفاخ، أو الإسهال.