نشأت الديهي: انضمام الرئيس السيسي لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:26 صباحاً - علق الإعلامي نشأت الديهي على قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي الانضمام إلى مجلس السلام الدولي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الدولة الوطنية، وترسيخ مفهوم السلام، ورفض محاولات تفكيك الدول أو تقسيمها.

كيان دولي بديل للمؤسسات العاجزة

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، إن مصر تسعى دائمًا إلى دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، معتبرًا أن انضمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مجلس السلام يمثل العنوان العريض لولادة كيان دولي جديد، يمكنه أن يكون بديلًا فاعلًا للمؤسسات الدولية الحالية، وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، التي باتت عاجزة عن أداء دورها في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

لا فيتو ولا عضوية دائمة

وأوضح أن مجلس السلام الدولي من المنتظر أن يصبح قبلة المجتمع الدولي في إصدار القرارات، دون وجود دول دائمة العضوية أو حق النقض «الفيتو»، مشيرًا إلى أن آلية العضوية ستعتمد على المشاركة الفعلية من خلال الدول الملتزمة بسداد الاشتراكات، وليس على الامتيازات السياسية.

دافوس 2026 نقطة الانطلاق

وأضاف نشأت الديهي أن ميثاق مجلس السلام الدولي جرى طرحه خلال منتدى دافوس 2026، وسط توقعات بموافقة دولية واسعة على الانضمام إليه خلال الفترة المقبلة، بما يؤسس لنظام عالمي جديد أكثر عدالة وفاعلية في إدارة الأزمات والصراعات الدولية.