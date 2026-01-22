أخبار مصرية

حضور الأعبيين الدوليين لمران الأهلي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:26 صباحاً - انتظم اللاعبون الدوليون فى مران الأهلى اليوم الأربعاء عقب انتهاء الراحة التي منحها لهم الدنماركى ييس توروب المدير الفني، بعد عودة من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وشهد المران مشاركة كل من محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد هانى وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، ومروان عطية في المران بشكل طبيعى.

وفى نفس السياق  يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  مرانه الختامي غدا الخميس، استعدادا لمباراة فريق يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

 موعد مران الأهلى

من المقرر أن ينطلق المران في الرابعة عصر غد الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ‏ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 الأهلي في صدارة مجموعته بدروى أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي حاليا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 في المغرب أمام الجيش الملكي.

 

