الذهب يكسر حاجز 4800 دولار
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز الـ4800 دولار، اليوم، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 4818.03 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيًّا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1 بالمائة إلى 4813.50 دولار للأوقية.
كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًّا مرتفعًا بلغ 95.87 دولار يوم أمس.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًّا بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1873.18 دولار.
