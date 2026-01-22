خبير الأمن الإقليمي: قمة الرئيس السيسي وترامب تؤكد دور مصر الفاعل في استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:26 صباحاً - أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة والخبير في الأمن الإقليمي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس 2026، يمثل دليلاً قوياً على المصداقية الكبيرة والدور الفاعل الذي تلعبه مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

مصر ركيزة أساسية في مجلس السلام العالمي

أوضح وائل ربيع، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن ترحيب الرئيس ترامب بتواجد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مجلس السلام العالمي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري كطرف فاعل في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأكد أن أي تحرك دولي لتحقيق السلام في المنطقة لا يستقيم بدون الوجود المصري والسياسة الواضحة والنزيهة التي تنتهجها القاهرة.

تحركات استراتيجية تجاه القضايا الإقليمية

لفت وائل ربيع الخبير الأمني إلى أن السياسة المصرية أثبتت فاعليتها في التعامل مع الأزمات المتعددة، سواء في لبنان أو السودان أو ليبيا، من خلال وضع "خطوط حمراء" ومنع التدخلات الخارجية، وشدد على أن مصر تعمل كوسيط مركزي وقوي للوصول إلى حلول توافقية تحفظ وحدة الدول الوطنية وسلامة أراضيها، مما جعل الإدارة الأمريكية تعي تماماً أهمية الدور المصري المحوري.

إدارة ملف غزة ودعم القضية الفلسطينية

أشار اللواء وائل ربيع إلى أن التنسيق المصري الأمريكي نجح في الدفع نحو المرحلة الثانية من خطة السلام، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "تكنوقراط" لإدارة قطاع غزة من كافة النواحي الحياتية، وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب ترامب بوضوح بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بالعهود والاستحقاقات، ووقف كافة أشكال المماطلة التي تعيق الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.