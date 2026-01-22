خبر اقتصادى: دافوس 2026 بوابة لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:26 صباحاً - أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الله، أن المجتمع الدولي ينظر بتقدير كبير لما أنجزته الدولة المصرية في ملف الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس 2026 تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في استقرار الاقتصاد الوطني وجاهزيته لاستقبال تدفقات استثمارية كبرى.

اهتمام دولي بالإصلاحات الهيكلية المصرية

أوضح الدكتور فرج عبد الله، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن هناك اهتماماً ملحوظاً من مجتمع الأعمال الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر على الصعيدين المالي والنقدي، وأشار إلى أن الأسئلة التي وُجهت للرئيس السيسي خلال الجلسات الحوارية تعكس رغبة المستثمرين في التعرف على الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

قناة السويس.. مركز عالمي للصناعات التكنولوجية

لفت فرج عبد الله الخبير الاقتصادي إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية كانت حاضرة بقوة في نقاشات دافوس، باعتبارها محطة رئيسية تتوسط العالم، وأكد أن التنسيق الحالي يركز على قطاعات الـ "هاي تكنولوجي" وصناعات المستقبل، خاصة مع وجود أكثر من 7 مناطق صناعية متنوعة جاهزة لاستيعاب الاستثمارات العالمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

توقعات بمضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي

توقع الدكتور فرج عبد الله أن تشهد مصر طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة لهذه الفعاليات، وأكد أن الرسائل الواضحة التي قدمتها القيادة السياسية لمجتمع الأعمال الدولي، وما توفره الدولة من حوافز وتيسيرات، تفتح الباب أمام مضاعفة أرقام الاستثمار الأجنبي مرة أو مرتين خلال الفترة المقبلة.

مصر شريك استراتيجي في التجارة العالمية

اختتم فرج عبد الله حديثه بالتأكيد على أن دافوس 2026 نجح في ترسيخ مكانة مصر كشريك استراتيجي في منظومة التجارة الدولية، وأوضح أن الربط بين التوسع العمراني والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية يضع مصر في طليعة الوجهات الاستثمارية التي يترقبها المستثمرون لاقتناص فرص حقيقية ومستدامة.