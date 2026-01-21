أطعمة تقلل من نشاط الغدة الدرقية

يلعب النظام الغذائي دورا مهما في إدارة اضطرابات الغدة الدرقية، إذ يساعد اختيار الأطعمة المناسبة للحالة في تنظيم إنتاج هرمون الغدة الدرقية ووظائفها بشكل عام، فضلا عن السماح بامتصاص الأدوية بشكل سليم.

ويرى موقع Medical News Today أن أفضل الأطعمة التي تقلل من نشاط الغدة الدرقية تتضمن:

الأطعمة قليلة اليود

إذا كان الشخص يعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، فقد يطلب منه الطبيب اتباع نظام غذائي منخفض اليود، أي يحتوي على أقل من 50 ميكروغرامًا من اليود يوميًا، وتشمل الأطعمة قليلة اليود ما يلي:

- الملح غير المُيَوَّد.

- بياض البيض.

- الخضراوات الطازجة أو المجمدة.

- الأعشاب والتوابل.

- الزيوت النباتية.

- المربى أو الهلام.

- المكسرات غير المملحة وزبدة المكسرات.

- كميات معتدلة من لحم البقر والدجاج ولحم الضأن.

- الفاكهة.

الخضراوات الصليبية

تحتوي بعض الخضراوات الصليبية على مركبات تقلل من إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وتشمل ما يلي:

- الكرنب الصغير والملفوف.

- الكرنب الأخضر، وجذور وأوراق اللفت.

- الكرنب الأجعد والجرجير.

- الفجل واللفت السويدي.

- القرنبيط.

- البروكلي.

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم

السيلينيوم عنصر غذائي دقيق يحتاجه الجسم لعملية التمثيل الغذائي لهرمونات الغدة الدرقية، إذ يُساعد في تحسين بعض أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، وتشمل الأطعمة الغنية بالسيلينيوم:

- الجوز.

- المكرونة والحبوب المدعمة.

- الأرز.

- بياض البيض.

- الفاصوليا المطبوخة.

- دقيق الشوفان.

- السبانخ.

- التونة والجبن القريش.

الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد عنصر غذائي مهم للعمليات الحيوية الطبيعية للجسم، بما في ذلك صحة الغدة الدرقية، إذ ربط الباحثون انخفاض مستويات الحديد بفرط نشاط الغدة الدرقية. لذا، يمكن للأفراد الحفاظ على تناول كمية كافية من الحديد عن طريق إدراج هذه الأطعمة في نظامهم الغذائي:

- حبوب الإفطار.

- الزبيب.

- الشوكولاتة الداكنة.

- السبانخ.

- المحار والأسماك.

- الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، والفاصوليا السوداء.

- العدس.

- السردين.

- الحمص.

- لحم البقر، الدجاج، أو الديك الرومي المعلب.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د

هناك ارتباط بين فرط نشاط الغدة الدرقية المزمن وانخفاض كثافة المعادن في العظام، ما قد يؤدي إلى هشاشة العظام. لذا، يُعدّ كل من الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام. وتشمل الأطعمة الغنية بهما ما يلي:

- الحليب (مرة واحدة يوميًا كحد أقصى).

- البروكلي.

- عصير البرتقال.

- الكرنب الأجعد.

- السلمون والتونة.

- الحليب وبعض منتجات الألبان المدعمة.

التوابل

ربطت الدراسات بين بعض التوابل، بما في ذلك الكركم والفلفل الأخضر الحار، وانخفاض معدل الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية. كما يتمتع الكركم أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات.