“دور عليها وإستخدمها”… عشبة موجودة في البيت لن تتخيل حجم فائدتها الثمينة… مش هتصدق قيمتها الحقيقية

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الناس يعانون من مشكلة تساقط الشعر وضعف نموه، وهو ما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم ومظهرهم بشكل عام، ورغم تنوع المنتجات التجارية التي تزعم حل هذه الأزمة، إلا أن التوجه نحو العلاجات الطبيعية يظل الخيار الأكثر أمانًا وفعالية، ومن بين هذه الكنوز الطبيعية تبرز عشبة إكليل الجبل، فهي ليست مجرد نبات عطري، بل علاج قوي يساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته بشكل ملحوظ.

إكليل الجبل غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف، كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة فروة الرأس، بالإضافة إلى دوره الفعال في تنشيط الدورة الدموية مما يحسن تغذية بصيلات الشعر ويقلل من التساقط، لذلك يعتبر حليفًا طبيعيًا لكل من يبحث عن شعر صحي ولامع.

وصفة منزلية بسيطة

لتحضير وصفة إكليل الجبل في المنزل، كل ما تحتاجين إليه هو كوب من الماء مع ملعقتين من أوراق إكليل الجبل المجففة وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، يتم غلي الماء ثم تضاف الأوراق وتترك على النار عشر دقائق، بعدها يُترك المنقوع ليبرد ثم يُصفى ويُخلط مع الزيت، هذه الخطوات السهلة تمنحك مستخلصًا فعالًا يعزز صحة شعرك.

طريقة الاستخدام