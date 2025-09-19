الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب الطبية تظل هناك نباتات تخفي خلف أوراقها أسرارًا علاجية مدهشة ومن أبرزها عشبة السنا التي طالما ارتبطت بقدرتها على تنظيف الأمعاء وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، هذه العشبة التي قد نجدها في منازلنا أو في محلات العطارة أثبتت فعاليتها عبر القرون ومع تطور الأبحاث الحديثة ظهرت نتائج تؤكد فوائدها ودورها في تحسين صحة القولون بشكل ملحوظ مما جعلها محط اهتمام شريحة واسعة من الناس الباحثين عن حلول طبيعية لمشاكل الهضم والإمساك.

ولا الجن الأزرق يعرفها..!! عشبة جبارة ربانية متواجدة في كل منزل تجعلك تتخلص كافة مشاكل القولون وتخلصك

تتميز عشبة السنا بكونها غنية بمركبات طبيعية تعرف باسم السينوسيدات وهي مواد تعمل على تحفيز حركة الأمعاء وزيادة انقباضاتها وبالتالي تساعد على التخلص من الفضلات المتحجرة بسهولة، كما أن لهذه المركبات تأثيرًا مباشرًا على تليين البراز عبر تعزيز امتصاص الماء في الأمعاء الغليظة وهو ما يسهل عملية الإخراج ويمنح الجسم شعورًا بالراحة.

الاستخدامات الطبية والتنظيف العميق للقولون

إلى جانب دورها كعلاج للإمساك المزمن غالبًا ما يتم الاعتماد على السنا في تطهير القولون قبل الفحوصات الطبية المهمة مثل تنظير القولون، هذا الاستخدام يعكس ثقة الأطباء في فعالية هذه العشبة حيث إن تنظيف الأمعاء بشكل جيد يسهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية ويدعم صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

ضوابط الاستخدام والآثار الجانبية

رغم فوائد السنا الكبيرة إلا أن استخدامها ينبغي أن يكون بحذر وتحت إشراف متخصص حيث إن الاعتماد عليها لفترات طويلة قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل التقلصات أو اضطرابات في عمل الأمعاء، لذلك ينصح بالاعتدال في تناولها والاكتفاء بفترات قصيرة عند الحاجة فقط لتفادي أي أضرار محتملة.