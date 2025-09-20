الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، بدأت الكثير من الأمهات في التفكير عن إفطار لتحضير اللانش بوكس الخاص بأطفالها في المدارس، حيث يحرصن على مراعاة سلامة الغذاء أثناء إعداد وجبات الغذاء المدرسية، بالإضافة إلى القيمة الغذائية والتأكد من حصول الطفل على ما يكفي من الطعام الصحي والخضار.

تحذير من وضع هذه الأطعمة في لانش بوكس المدرسة.. غير متوقعة

وهناك عدد من الأطعمة يجب تجنب وضعها في لانش بوكس الأطفال في المدارس حيث تسبب مشاكل صحية ومن بين هذه الأطعمة ما يلي:

المشروبات المعبأة

من الأمور التي يُنصح بعدم وضعها في اللانش بوكس جميع المشروبات الحلوة، مثل عصائر الفاكهة، ومشروبات الفاكهة، والعصائر، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والمياه المنكهة، والمياه المعدنية المنكهة، والشاي المثلج، والمشروبات الغازية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الطاقة والسكر، وقد تؤدي لزيادة الوزن ومشاكل في صحة الفم لدى الأطفال.

المكرونة سريعة التحضير

وذلك لأن المكرونة سريعة التحضير مليئة بالمواد الحافظة، وليس لها أي قيمة غذائية. وتحتوي هذه المعكرونة على سعرات حرارية فارغة فقط، كما أنها ضارة بالأمعاء أيضًا.

بقايا الطعام

يُنصح بعدم وضع بقايا الطعام في اللانش بوكس حيث يتأثر طعم الطبق وقيمته الغذائية بشدة، وهناك احتمال أن يفسد الطعام وقد لا يدرك الأطفال مما يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

اللحوم المصنعة أو اللحوم المقطعة الباردة

وذلك لأنها تحتوي على العديد من المركبات، بما في ذلك النترات والملح الإضافي، في اللحوم المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تشمل الألوان الاصطناعية والدهون السيئة، ويمكن الاعتماد على طهي الدجاج ببطء خلال عطلة نهاية الأسبوع وتقطيعه لبقية الأسبوع، سيكون اللحم أكثر صحة لطفلك، وله نكهة أكثر، ويحتوي على مكونات أقل خطورة.

الطعام المقلي العميق

حيث إن هذه الوجبات الخفيفة لا توفر الكثير من التغذية الفعلية، وهي أسوأ من السعرات الحرارية الفارغة لأنها تتكون في الغالب من الدهون والملح.

الحلويات والمخبوزات

يُنصح بضرورة تجنب تعبئة وجبة غداء طفلك بالحلوى والجيلي السكرية والمعجنات لأنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة الكيميائية الضارة بصحته بالإضافة إلى وجود الكثير من السكر المكرر والخبز.