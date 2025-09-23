الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور بابلو توريون، مدير مستشفى سانيتاس لا مورال الجامعي، أن التعب المزمن، وفقدان الشهية، وتورم الساقين، وكذلك صعوبة التركيز، وتغيرات في البول قد تكون علامات على مشكلات خفية في الكلى.

ألحق نفسك فورًا.. 6 علامات خفية تكشف مشكلات في الكلى

أوضحت مجلة Hola الإسبانية، أن الدكتور بابلو توريون، مدير مستشفى سانيتاس لا مورال الجامعي، يؤكد أن الوظيفة الأساسية للكلى هي تصفية الدم، حيث تقوم بإعادة امتصاص المواد المفيدة والتخلص من المركبات الضارة والفائضة والسموم عبر البول.

علامات خفية لأمراض الكلى

وأكد توريون أن أمراض الكلى يمكن ألا تظهر أي أعراض واضحة في مراحلها المبكرة، مما يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم تدريجيًا دون أن يلاحظ الشخص ذلك، وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض العلامات الخفية التي تتطلب الانتباه، وهي على النحو التالي:

الشعور بالتعب المستمر

فقدان الشهية

صعوبة التركيز

وتعد هذه الأعراض علامات تحذيرية، كما أن هناك علامات أخرى قد تحتاج استشارة الطبيب، مثل:

في حالة وجود تورم خفيف في الكاحلين والقدمين

إذا تغير لون البول أو رغوته

في حالة زيادة وتيرة التبول

بالإضافة إلى ذلك، أوضح توريون، أن الكثير من المرضى يتجاهلون هذه الأعراض أو يعتقدون أنها بسبب أمراض أخرى، مما يؤدي إلى تأخر الحصول على العلاج اللازم وبالتالي يتسبب في تفاقم الحالة وتعرضها لمشاكل أكبر، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر ينبغي أن تعتني بصحتها بشكل خاص، ومن بينهم كبار السن، ومرضى السكري، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لأمراض الكلى.