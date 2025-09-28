الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الناس يفضلون تناول الطماطم في السلطات أو شربها كعصير، معتقدين أن تناولها دون طهي يرفع من قيمتها الغذائية، لكن خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة علا مخيمر أوضحت في فيديو لها أن الطماطم غنية بمضادات الأكسدة وتحتوي على مادة تسمى “اللايكوبين”، التي تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية، والوقاية من أمراض القلب، وتقليل التهابات الجسم.

طهي الطماطم بهذه الطريقة أفضل 4 مرات من تناولها «نية».. خبيرة تغذية توضح

وفي هذا الإطار، كشفت الدكتورة علا مخيمر، أنه للحصول على أكبر فائدة من مادة اللايكوبين، يجب تسوية الطماطم على النار، ويفضل طهيها مع دهون صحية، مشيرة إلى أن أفضل تسوية للطماطم للاستفادة من مادة اللايكوبين، هو زيت الزيتون، نظرًا لأن مادة اللايكوبين مادة ذائبة في الدهون، قائلة: الطماطم فائدتها كبيرة جدًا من غير ما تطبخ بس لما بتطبخ فايدتها بتضاعف.

فوائد طهي الطماطم في زيت الزيتون

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية إلى أن تركيز اللايكوبين قد يزيد عند تسخينها ويمكن أن يزيد اللايكوبين بحوالي 4 مرات أكثر وبالتالي إذا كنت تستهلك الطماطم النيئة، كما أن زيت الزيتون يزيد من امتصاص هذه المادة، موضحة أن من أبرز فوائد طهي الطماطم في زيت الزيتون، هي على النحو التالي: