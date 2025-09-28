الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد ورق الغار أو ما يسمى ورق اللورا، من أكثر منكهات الأطعمة العربية، حيث يتميز برائحته المميزة ويحتل مكانة خاصة بين مختلف التوابل والأعشاب، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن وضع أوراق الغار أسفل وسادتك قبل النوم يمكن أن يساعدك على تحسين جودة النوم والعديد من الفوائد الأخرى التي سنعرضها لكم في السطور التالية، وفقًا لما ذكره موقع «Hindustan times».

ضعي «أوراق الغار» أسفل الوسادة.. وراقبي ماذا يحدث لكِ خلال الليل

قد تتفاجأ عندما تعرف ما الذي يمكن أن تفعله أوراق الغار إذا وضعتها تحت وسادتك، فالأمر يتجاوز مجرد رائحتها العطرية وإليك ما يحدث بالتفصيل:

منع الكوابيس

يعتقد أن أوراق الغار قد تعمل كحاجز وقائي ضد الطاقات السلبية، وبالتالي تساهم في منع الكوابيس وتعزيز الأحلام الإيجابية.

تعزيز الطاقة الصباحية

وضع أوراق الغار تحت الوسادة قد يساعد في التخلص من المشاعر السلبية، مما يجعلك تستيقظ بشعور من الانتعاش والنشاط.

تحسين جودة النوم

كما يحتوي ورق الغار على زيوت عطرية تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، وبالتالي فإنه خيار شائع للأشخاص الذين يعانون من الأرق أو التوتر.

تنقية الهواء

تحتوي أوراق الغار على زيوت عطرية تساعد في إنعاش هواء الغرفة، وهو ما قد يساهم في تحسين صحة الجهاز التنفسي.

تخفيف التوتر

قد يساعد استنشاق رائحة ورق الغار على تخفيف التوتر والقلق، وبالتالي يساهم في الاسترخاء والهدوء أثناء الليل.

الفوائد الصحية لاستخدام أوراق الغار