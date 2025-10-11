الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك أعراض صحية قد تبدو بسيطة لكنها قد تكون مؤشرًا على مشكلات خطيرة لا بد من الانتباه إليها ومراجعة الطبيب المختص أو التوجه إلى المستشفى فورًا، وذلك وفقًا لما أوضحه موقع “eatthis”.

هذه الأعراض إذا ظهرت عليك اتجه إلى المستشفى فورا

وإليك مجموعة من الأعراض التي لا يجب تجاهلها أبدًا، لأنها قد تكون مؤشرًا على أمراض خطيرة تستدعي التدخل الطبي الفوري وهي كالتالي

الاستمرار في نسيان أسماء الأشخاص

إذا لاحظت أنك تنسى أسماء الأشخاص كثيرًا أو تجد صعوبة في تذكر الكلمات الشائعة عند الحاجة إليها، فقد يكون ذلك مؤشرًا على قصور في الغدة الدرقية.

تتعرق بشكل مفرط

يُعد التعرق أمرًا طبيعيًا في كثير من الحالات، لكن إذا لاحظت أنك تتعرق دون سبب واضح أو بشكل مفاجئ ومفرط، فقد يكون ذلك علامة على حالة تُعرف بفرط التعرق البؤري الأساسي، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى زيادة التعرق في القدمين واليدين والوجه وتحت الإبط.

ظهور نقاط صغيرة حمراء أو بيضاء تحت أظافرك

إذا لاحظت أن هذه الخطوط الصغيرة ظهرت بدون سبب، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية، قد تكون مصابًا بالذئبة الحمامية الجهازية (SLE)، وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤدي إلى تخثر الدم وآلام المفاصل والدورة الدموية غير المنتظمة في الأصابع، كما قد يكون السبب أيضًا صدفية الأظافر.

بشرتك شاحبة

إذا لاحظت أن بشرتك أصبحت شاحبة أكثر من المعتاد، فقد يشير ذلك إلى انخفاض تدفق الدم في الجسم، كما قد يعني أيضًا انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كبير، وإذا كان هذا الشحوب مصحوبًا بإرهاق أو ضعف غير مبرر، فقد يكون السبب فقر الدم، ما يعني أن دمك يواجه مشكلة في حمل ما يكفي من الأكسجين إلى جسمك.

الشخير المستمر

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، قد يحدث الشخير بعد تناول الكحول أو نتيجة الحساسية أو الإصابة بنزلة برد، لكن إذا كان الشخير يحدث بشكل متكرر كل ليلة، فقد يشير ذلك إلى وجود حاجز أنفي منحرف أو تضخم في اللوزتين.

التبول كثيرًا

إذا لاحظت أنك تتبول كثيرًا دون سبب واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلات في المثانة أو الكلى، كما قد تكون كثرة التبول بسبب عدوى في المسالك البولية، أو وجود كتلة في منطقة الحوض، أو بأحد الأمراض المنقولة جنسيًا مثل الكلاميديا.

تصاب بالحموضة المعوية المتكررة

قد يحدث الشعور بالحموضة بسبب تناول أطعمة فاسدة أو حارة، أو بسبب شرب الكحول، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو المدخنين يشعرون بالحموضة بشكل متكرر.

وجود طفح جلدي أحمر على شكل فراشة على الخدين

إذا لاحظت ظهور طفح جلدي أحمر على شكل فراشة على خديك دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة تحتاج استشارة الطبيب.

الشعور بالتنميل

إذا شعرت بوخز أو إبر في جانب واحد فقط من جسمك، سواء في الوجه أو الذراع أو الساق، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بسكتة دماغية، ويجب التوجه إلى المستشفى فورًا.

تشعر بالعطش طوال الوقت

إذا لاحظت أنك تشعر بالعطش أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب تغييرات في نظامك الغذائي أو زيادة ممارسة الرياضة أو تغير الطقس، كما أن تناول كميات أكبر من الأطعمة المالحة يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش بشكل متكرر، وإذا كانت زيادة العطش لديك غير مرتبطة بأي من هذه التغييرات في نمط الحياة، فقد تكون مرتبطة بمرض السكري.

لديك سعال لا يتوقف

إذا كنت تعاني من سعال مستمر لم يكن ناتجًا عن مرض سابق واستمر هذا السعال لأسابيع، فقد يكون ذلك عرضًا لمشكلة صحية خطيرة مثل سرطان الرئة، أو عدوى في الرئة، أو السعال الديكي.

تشعر بالدوار كثيرًا

إذا شعرت بالدوار عند الوقوف فجأة، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض ضغط الدم أو انخفاض مستوى السكر في الدم، وهو أمر يجب أن تراقبه، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من دوخة متكررة أو مستمرة، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية.