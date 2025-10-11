الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من الفتيات والسيدات بالحصول على شعر طويل وجميل، ويمكنك تحقيق ذلك بسهولة من خلال مكون واحد يمكنك إضافته إلى الشامبو يساعد على تطويل الشعر بسرعة كبيرة وبدون تعب، وفي السطور التالية سنوضح لكم هذا المكون السحري.

نتيجته كالسحر .. مكون ضعيه على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ ووقف التساقط نهائيا

يمكنك بكل سهولة الحصول على شعر أطول في وقت قصير وذلك من خلال استخدام الأسبرين، فهو المكون السحري في هذه الوصفة، وكل ما عليكِ فعله هو تجهيز وعاء يحتوي على قرصين من الأسبرين، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون وملعقتين من الماء، واتركي الخليط حتى يذوب الأسبرين تمامًا، بعد ذلك ضعي المزيج في عبوة الشامبو، واستخدميه لغسل شعرك بانتظام، وخلال شهر واحد فقط ستلاحظين زيادة ملحوظة في طول الشعر، فهي وصفة فعالة ومتميزة للغاية.

وصفة الشامبو الثانية لتطويل الشعر

يمكن عمل خليط من ملعقة شامبو مع ملعقة من البن مع قرص أسبرين وربع كوب من الماء، واخلطي المكونات ومن ثم اغسلي الشعر بالخليط، ثم اشطفي الشعر، كرري هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على شعر طويل بسرعة وسهولة وبدون معاناة.

الموز مع الأفوكادو

كما يمكنك عمل خليط رائع من ثمرة موز مع ثمرة من الأفوكادو وملعقة من عسل النحل، وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ربع ساعة ومن ثم اشطفي الشعر.

نصائح هامة لتطويل الشعر

توجد عدد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها لتطويل الشعر، وهي:

استخدمي مشطًا خشبيًا لتحافظي على الشعر عند التمشيط، إذ إن المشط الخشبي هو حل رائع.

دلكي فروة الرأس بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية للشعر بشكل جيد.

من المهم تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر بشكل طبيعي.

زيوت طبيعية لتطويل الشعر

يمكن عمل خليط من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت الخروع وملعقة من الزنجبيل، ومن ثم أضيفي ملعقة من زيت اللوز الحلو، ثم وزعي الخليط على الشعر ومن ثم اتركيه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك اشطفي الشعر.