الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الجمال الطبيعي، تبحث الكثير من النساء عن حلول فعالة وآمنة للعناية بالبشرة بعيدًا عن المنتجات التجارية المليئة بالمواد الكيميائية، فالتعرض اليومي للشمس، الأتربة، والتوتر يترك آثارًا واضحة على البشرة مثل الشحوب، الجفاف، وظهور الحبوب. وهنا يأتي الحل المثالي من قلب الطبيعة: الغسول الطبيعي، الذي ينظف بعمق، يرطب، ويعيد التوازن لبشرتكِ دون أي ضرر، في هذا المقال، سنكشف لكِ عن ثلاث وصفات منزلية فعالة وسهلة لتحضير غسول طبيعي يمنح بشرتكِ النقاء والإشراق.

"بشرة صافية من أول استخدام".. طريقة سحرية لعمل غسول منزلي يغذي وينظف ويرطب بشرتك بنتيجة مذهلة!!

1. غسول زيت جوز الهند

الفوائد:

يحتوي على حمض اللينوليك الذي يقلل من حب الشباب.

غني بحمض اللوريك الذي يقتل البكتيريا الضارة.

يرطب البشرة بعمق ويمنحها ملمسًا ناعمًا.

طريقة الاستخدام:

ضعي كمية صغيرة من زيت جوز الهند على وجهكِ.

دلّكي بحركات دائرية لمدة 30 ثانية.

استخدمي منشفة دافئة لفتح المسام.

امسحي الزيت بلطف بمنشفة نظيفة.

2. غسول خل التفاح

الفوائد:

ينظّف المسام بعمق ويقلل الالتهابات بفضل حمض الماليك.

يساعد على توازن درجة حموضة البشرة ويمنحها مظهرًا صحيًا.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة من خل التفاح مع ثلاث ملاعق من الماء.

بلّلي قطعة قطن بالخليط ومرّريها بلطف على الوجه.

اتركيه ليجف، ثم استخدمي مرطبكِ المعتاد.

3. غسول العسل والليمون

الفوائد:

العسل يرطّب ويغذّي البشرة بعمق.

الليمون يساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

طريقة الاستخدام: