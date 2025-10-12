«قولوا وداعاً للكرش المحرج»... حبة واحدة تقضي على الدهون المتدلية قبل النوم وترى الفرق في يوم واحد اكتشف

الرياض - كتبت رنا صلاح - تخيل لحظة تتوقف فيها الكلمات عن وصف السر، ويصبح لكل نسمة هواء نغمة، ولكل رائحة نبضة تخاطب روحك بصمتٍ غامض، هناك بين طيات الحواس يبرز الحبهان، ليس مجرد توابل، بل شعاع من ضوء الحياة يتسلل إلى الداخل، يوقظ الطاقة الكامنة ويهمس لك أن الرشاقة ليست حلمًا بعيدًا، بل رحلة تتشكل بخطوات صغيرة، برشفة واحدة، ولمسة بسيطة من الطبيعة التي تمنحك الخفة والحيوية، وكأن كل دقيقة من يومك تتنفس جمالًا وصحةً متجددة، وتحتفل معك بروعة الحياة في أبسط تفاصيلها.

يمتاز الحبهان بقدرته الفعالة على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، ويمكن الاستفادة منه عبر مشروب بسيط وسهل التحضير.

بدايةً يسخن الحليب قليل الدسم.

ثم تضاف ملعقتان من الحبهان المطحون مع التحريك المستمر حتى يمتزجا جيدًا.

بعد ذلك يضاف السكر الدايت لإضفاء لمسة حلاوة.

ويترك المشروب ليبرد قليلًا قبل التناول.

ومن المفضل شربه صباحًا ومساءً بانتظام، ليمنح الجسم شعورًا بالخفة، ويحسن مظهر البطن تدريجيًا مع تعزيز الطاقة اليومية والرشاقة،

فوائد الحبهان والأعشاب المكملة