كنز ربانى لإزالة شعر العانة وشعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم نهائي بطريقة متخطرش على بالك 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتنوع وسائل إزالة الشعر من الجسم، فبعضها يمنح نتائج سريعة ومؤقتة مثل الحلاقة، بينما هناك طرق أخرى تدوم لفترات أطول مثل الشمع أو النتف. لكن الكثيرين يبحثون عن وسائل دائمة أو طويلة المدى للتخلص من الشعر، خصوصًا في مناطق مثل الإبط والعانة. إليك في ما يلي أهم الطرق المعتمدة لذلك:

وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن التحليل الكهربائي هو الأسلوب الوحيد الذي يوفر إزالة دائمة للشعر، بما في ذلك شعر الإبط والعانة.

كيف يعمل التحليل الكهربائي؟

يعتمد هذا الإجراء على إدخال إبر دقيقة في بصيلات الشعر، يتم من خلالها توجيه موجات كهربائية قصيرة تعمل على تدمير الجذور تمامًا، مما يمنع الشعر من النمو مجددًا.

يُنفذ هذا الإجراء على يد مختص في الأمراض الجلدية أو فني معتمد.

يتطلب جلسات متكررة (أسبوعية أو نصف شهرية) حسب حالة الشخص ومدة كل جلسة.

يناسب جميع أنواع البشرة ويمكن استخدامه في أي منطقة بالجسم.

الآثار الجانبية المحتملة:

الأكثر شيوعًا: احمرار، تهيج، شعور بالألم المؤقت.

نادرًا: ظهور ندبات، التهابات، أو نمو زائد للأنسجة الندبية.

طرق فعالة لإزالة الشعر لفترات طويلة (لكنها ليست دائمة)

رغم أن التحليل الكهربائي هو الطريقة الوحيدة لإزالة الشعر نهائيًا، إلا أن هناك بدائل تقدم نتائج طويلة الأمد، وأشهرها:

1. إزالة الشعر بالليزر

تعتمد هذه التقنية على تسليط شعاع ليزر عالي الحرارة على بصيلة الشعر لتقليل نموه.

تساهم في جعل الشعر أقل سماكة وأفتح لونًا.

فعالة بشكل خاص لدى من لديهم بشرة فاتحة وشعر داكن.

لا يمكن استخدامها حول منطقة العين.

تحتاج إلى جلسات متكررة كل 4–8 أسابيع.

النتائج قد تستمر حتى 6 أشهر.

2. الكريمات الطبية المخصصة

من الخيارات الأقل شهرة ولكن الفعالة على المدى الطويل هي الكريمات الموصوفة طبيًا مثل إيفلورنيثين (Eflornithine).

معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

يستخدم فقط لإبطاء نمو شعر الوجه.

يُطبق مرتين يوميًا، ويُترك على البشرة لمدة 4 ساعات دون غسل.

تظهر نتائجه عادة خلال 8 أسابيع.

إذا كنت تبحث عن حل دائم لإزالة شعر الإبط أو العانة، فإن التحليل الكهربائي هو الخيار الوحيد المثبت علميًا لتحقيق ذلك. أما إذا رغبت بنتائج طويلة الأمد دون إزالة دائمة، فإن الليزر والكريمات الطبية يوفران بدائل فعالة تساعدك في تقليل نمو الشعر بشكل واضح وملحوظ.