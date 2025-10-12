«ولا عمرنا سمعنا عنها حاجة» .. العشبة السحرية لتنظيف الكبد من السموم مهما كان تالف وتحارب الكولسترول .. ضاع

الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن ازدحمت فيه العقاقير وتنوعت طرق العلاج، عادت الطبيعة تهمس للإنسان بأن الشفاء ما زال يسكن بين أوراقها الخضراء ومن بين تلك الكنوز، برزت عشبة الهندباء التي استطاعت ان تحافظ على مكانتها منذ القدم كعلاج، يجمع بين الفاعلية والبساطة فهي ليست مجرد نبات ينمو في الحقول بل هي سر من اسرار العافية التي تمنح الجسد توازنه ونقاءه.

تعاني الكلى في العصر الحديث من ضغط هائل بسبب العادات الغذائية الخاطئة وتناول المشروبات الغازية والمسكنات الا ان الهندباء جاءت كصديقة وفية لهذا العضو الحساس.

اذ تساعد على تنقية الدم من السموم وتحفز الكلى لطرد الفضلات بكفاءة وتقلل من احتباس السوائل الذي يسبب ارهاقها كما يؤكد خبراء الطب البديل ان المواظبة على تناولها تدعم استعادة نشاط الكلى وتوازنها.

إحياء الكبد وتجديد الحياة

الهندباء ايضا تسهم في إنعاش الكبد وتجديد خلاياه فهي تنقيه من الالتهابات وتقلل تراكم الدهون داخله مما يعيد له قدرته على تنقية الجسم وتنظيم عملياته الحيوية وقد اثبتت دراسات ان مستخلص الهندباء يحسن مستويات إنزيمات الكبد ويعزز قدرته على مقاومة التعب.

وقاية القلب وتنقية الشرايين

ولأن الجسم وحدة متكاملة تمتد آثار الهندباء الى القلب حيث تقلل من الكولسترول الضار وتزيد النافع فتمنح القلب قوة وتحافظ على سلاسة تدفق الدم انها ببساطة هدية الطبيعة التي تجمع بين الشفاء والنقاء والجمال الداخلي.