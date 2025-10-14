«ضاع عمرنا واحنا مش عارفين»..عشبة سحرية بنكهة تجدها فـي كل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولون

الرياض - كتبت رنا صلاح - بين خيوط الضوء التي تتسلل عبر أوراق الأشجار وبين همسات الطبيعة التي لا يسمعها إلا من يتأمل، تنمو أسرار مخفية تحمل في طياتها قوة الحياة وجمالها، ومن بين هذه الأسرار تبرز عشبة الزاز، زهرة صغيرة تحمل سرا قديمًا للعناية بالشعر والبشرة، سرا منحته الأجيال وتوارثته الحضارات، لتصبح رمزًا طبيعيًا للنعومة والقوة والحيوية، عشبة لا تقتصر فائدتها على الشكل، بل تلامس الصحة والجمال معًا، وتفتح أمام من يقترب منها عالماً من العناية الطبيعية التي تتناغم مع الجسم وتعيد للشعر بريقه وكثافته.

تحمل عشبة الزاز أسماء مختلفة حسب البلدان العربية، ففي السعودية تعرف باسم السنامكي، بينما يطلق عليها الزاز في المغرب، وتشتهر هذه العشبة بقدرتها على علاج تقصف الشعر وتساقطه، كما تمنحه نعومة لافتة ويساهم في تعزيز نموه وزيادة كثافته وطوله، علاوة على ذلك، فإن الزاز لا يقتصر دورها على الشعر فقط، بل يمتد ليشمل معالجة بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والالتهابات، ما يجعلها خيارًا طبيعيًا متعدد الفوائد، كما أنها تمنح الشعر لمسة صحية وحيوية لا يمكن تجاهلها.

طرق استخدام عشبة الزاز للشعر

يمكن استخدام عشبة الزاز بطرق متعددة، فمنها مزج ملعقتين من العشبة مع الزيت المفضل والماء الساخن لتشكيل عجينة ناعمة، تترك لتبرد وتختمر قبل توزيعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة ساعة إلى ساعتين، ثم يغسل الشعر جيدًا، كما يمكن استخدام طريقة أخرى عبر غلي الزاز مع الخل على نار هادئة لمدة نصف ساعة، ثم إضافة الزيت المفضل بعد أن يبرد الخليط وتصفيته، وتطبيقه على الشعر لمدة ساعة قبل الشطف، تعد هذه الطرق من أكثر الوسائل الطبيعية فعالية للاستفادة من خصائص عشبة الزاز وتحقيق شعر صحي وقوي وجميل.