ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش .. ضعي زيت الزيتون علي الزبادي بهذه هترجعي شباب حتي لو عمرك 80 سنة .. اختراع يساوي

الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن امتلأت فيه الأسواق بمنتجات العناية بالبشرة ذات الأسعار الباهظة، يبقى الحل الطبيعي هو الخيار الأكثر أمانًا وفعالية، فالوصفات المنزلية لطالما أثبتت قدرتها على العناية بالبشرة دون آثار جانبية، ومن أبرزها وصفة الزبادي مع زيت الزيتون، وهي تركيبة بسيطة تجمع بين الترطيب العميق والتفتيح الطبيعي، إذ يمتاز الزبادي بغناه بالمعادن والبروتينات المفيدة للبشرة، بينما يعمل زيت الزيتون على تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته بشكل ملحوظ.

المكونات الأساسية

كوب من الزبادي الطبيعي

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان من ماء الورد

ملعقة صغيرة من الخميرة

طريقة التحضير والاستخدام

يُخلط الزبادي مع زيت الزيتون وماء الورد جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا، ثم تُضاف الخميرة مع التحريك المستمر للحصول على قوام متماسك.

بعد تنظيف الوجه، يُوزع المزيج برفق على البشرة مع التركيز على المناطق الجافة والخطوط الدقيقة، ويُترك لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف.

ومع الاستمرار في استخدام هذه الوصفة، ستلاحظ البشرة نضارة واضحة وملمسًا أكثر نعومة.

خلطة الزيوت الليلية للعناية العميقة

لمن تبحث عن ترطيب ليلي مكثف ومفعول مضاد للتجاعيد، يمكن تجربة خلطة الزيوت التالية:

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت السمسم

ملعقة من زيت القرنفل

ملعقة من زيت جوز الهند

تُخلط الزيوت جيدًا وتُوضع على بشرة نظيفة بحركات دائرية، ثم تُترك لمدة ساعة أو حتى الصباح، وبعدها يُغسل الوجه بالماء الفاتر، هذه الوصفة تغذي البشرة بعمق وتعيد لها إشراقتها الطبيعية.