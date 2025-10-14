الرياض - كتبت رنا صلاح - الزيتون من أهم المحاصيل بفضل ثماره الغنية بفوائدها، وقد خضعت نواة الزيتون لمجموعة من الدراسات المكثفة التي أظهرت احتواءها على تركيز عال من مضادات الأكسدة ومواد مفيدة أخرى، تفوق بكثير ما يوجد في زيت الزيتون التقليدي حيث تصل قيمتها إلى عشرة أضعاف، هذه الثروة الطبيعية شجعت العديد من الشركات على تطوير تقنيات لاستخراج زيت الزيتون من النواة نفسها مما فتح المجال لكثيرين لاستخدامها بطرق متعددة في مجالات الجمال والصحة والطب كما أنها تدخل في العديد من الوصفات الغذائية.

كنوز ربانية .. 12 فائدة لنواة الزيتون لم تكن تعرفها من قبل أهمها الوقاية من السرطان وأمراض القلب .. فوائد

الفوائد المذهلة لنواة الزيتون

تحتوي تلك النواة على العديد من الفوائد والتي من أهمها ما يلي:

تعد نواة زيت الزيتون مصدرا غذائيا غنيا بالعديد من العناصر الأساسية لصحة الجسم مثل الأحماض الدهنية بالإضافة إلى الستيرولات والبولي فينولات، وهذه العناصر تساهم في دعم صحة الجسم.

يساهم في الشفاء لأنه يساعد على شفاء الجروح وتخفيف آلام المفاصل وعلاج الحروق.

يمكنك استخدام نواة الزيتون كوجبة دقيق من خلال طحنها، مما سيوفر لك دقيقا غنيا بالألياف.

تعمل كحاجز للحماية من الأمراض، وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة الفعالة التي تدعم الجسم في مكافحة الأمراض الخطيرة مثل السرطان وغيرها.

تساهم الزيوت الموجودة في نواة الزيتون في تقليل مستوى الكوليسترول الضار بصحة الإنسان مما يساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

امتلاك جهاز مناعي قوي يتمكن من مواجهة الأمراض.

الحفاظ على صحة الكبد.

استعمالات أخرى لزيت نواة الزيتون

هناك الكثير من الفوائد الأخرى لنواة الزيتون والتي نوضحها فيما يلي: