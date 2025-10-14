الرياض - كتبت رنا صلاح - تجدد الروح بين رائحة القرنفل ونكهة الهيل، في زحام الايام وتعاقب الضغوط بين جسد مرهق وعقل يبحث عن السكون يتجه الانسان فطريا الى احضان الطبيعة باحثا عن ما يمنحه راحة وطمأنينة دون دواء او مركب صناعي ومن بين كنوز الارض التي تجمع بين اللذة والفائدة يسطع القرنفل والهيل كرمزين للنقاء والعافية يجمعان بين عبق الماضي وسحر العلاج الطبيعي.

«جوزك مش هيبص برة تاني».. ضعي 5 حبات من القرنفل قبل النوم ولن تستغني عنه بعد اليوم.. هتقولي ياريتني عرفتها

يعد القرنفل من النباتات العطرية ذات الحضور اللافت في المطابخ والمشروبات فهو يمنح الجسد طاقة متجددة ويساعد على صفاء الذهن وتنشيط الذاكرة كما يساهم في تحسين الدورة الدموية والتقليل من التوتر العضلي ولمن يسعى الى نوم هادئ ينصح بتناول حبة او اثنتين قبل النوم اذ يعمل القرنفل على تهدئة الاعصاب وبث الشعور بالراحة مما يجعل لياليك اكثر هدوءا وصفاء.

الهيل نكهة ملوكية وصحة متكاملة

اما الهيل فهو تلك الحبة الصغيرة التي تضفي على الطعام نكهة لا تضاهى وتمنح الجسم توازنا داخليا فريدا وقد اثبتت الابحاث الحديثة ان للهيل تأثيرا ايجابيا على صحة الجهاز الهضمي اذ يخفف الانتفاخ وينظم الهضم كما يسهم في تهدئة الاعصاب وتقليل القلق لذلك فان دمج الهيل في روتينك المسائي يمنحك شعورا عميقا بالاسترخاء ويهيئ جسدك لنوم مريح وعميق ليصبح كل مساء لحظة لقاء بين العافية والطبيعة، أنها رائعة ومدهشة وجميلة جدا ومفيده للغاية.