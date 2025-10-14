«لو عندك نعناع ناشف في بيتك اعتبره ثروة قومية».. فوائد واستخدمات للنعناع الناشف مش بيتحط علي الشاي بس.. أوعي

الرياض - كتبت رنا صلاح - النعناع الناشف كنز طبيعي في كل بيت، يمثل النعناع الناشف احد الكنوز الطبيعية التي يمكن ان تضيف حياة وروح لكل منزل فهو ليس مجرد نبات بل مصدر للطاقة والنشاط والجمال كما انه يحمل فوائد متعددة تفيد الصحة والمزاج ويجعل الاجواء اكثر انتعاشا وتمنح المنزل عبيرا طبيعيا رائع كما يمكننا الاستفادة منه بطرق عديدة تتجاوز مجرد اضافة نكهة للمشروبات والطعام مما يجعله عنصرا اساسيا في كل بيت.

يمكن استخدام النعناع الناشف لتعطير المنزل بوضع بعض اوراقه في اكياس قماش صغيرة وتوزيعها في الغرف كما تساعد الزيوت الطبيعية في اوراقه على طرد الحشرات عند وضعه حول النوافذ والابواب وبالاضافة الى ذلك يعد حلا مثاليا للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ عن طريق غليه في الماء وانتشار بخاره ليملأ المكان برائحة منعشة وبالتالي يصبح النعناع الناشف عنصرا متعدد الاستخدامات في حياتنا اليومية يمكن اضافته الى الشاي الاخضر او تحضير شاي النعناع او دمجه مع العصائر الباردة ليضفي مذاقا لذيذا ومنعشا.

الفوائد الصحية والجمالية للنعناع

الى جانب استخداماته المنزلية يحمل النعناع الناشف فوائد صحية متعددة فهو يخفف اعراض البرد والاحتقان عند استنشاق بخاره ويساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وعلاج الانتفاخ عند تناوله كشاي دافئ بعد الوجبات كما يمكن استخدامه في العناية بالبشرة عن طريق تحضير مقشر منزلي يمزج مسحوقه مع السكر وزيت الزيتون لتنعيم البشرة واعطائها النضارة والحيوية وبذلك يصبح النعناع الناشف حلا طبيعيا متكاملا يجمع بين الصحة والجمال والراحة في المنزل.