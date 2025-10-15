الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والعادات الغذائية غير الصحية، أصبح الكبد أكثر عرضة للتعب وتراكم السموم، مما ينعكس على البشرة والمناعة ويؤدي أحيانًا إلى ظهور الأرتكاريا ومشاكل الحساسية. ولأن الحلول الطبيعية غالبًا ما تكون الأكثر أمانًا وفعالية، كشفت خبيرة الطب الصيني رند حامد عن وصفة عصير طبيعية تجمع بين عناصر مغذية ومنقية للجسم، قادرة على دعم الكبد وتنشيط وظائفه بطريقة بسيطة وسهلة التحضير.

العصير المعجزة.. كوب واحد منه ينقي سموم الكبد ويفتت الحصى في الكلى ويقضي على السكر التراكمي.. متوفر في كل

يعتمد هذا العصير على مزيج من المكونات الطازجة التي تعمل معًا لتحقيق توازن داخلي وتنظيف فعّال للكبد، وهي:

جزرة واحدة متوسطة الحجم، غنية بفيتامين أ ومضادات الأكسدة.

قطعة صغيرة من الشمندر المسلوق أو تفاحة حمراء لإضافة نكهة وتحسين تدفق الدم.

خمس عيدان من الكزبرة مع أوراقها، المعروفة بقدرتها على طرد السموم.

نصف برتقالة مقشرة لتعزيز المناعة بفضل محتواها العالي من فيتامين سي.

ساق كرفس أو بدلاً منه خياران لتقليل احتباس السوائل.

كوب ماء لتسهيل عملية المزج.

طريقة التحضير والاستخدام

توضع جميع المكونات في الخلاط وتُخلط جيدًا حتى تتجانس دون تصفية، للحصول على أقصى استفادة من الألياف والعناصر الغذائية. يُفضل شرب العصير مساءً قبل النوم بساعة على الأقل ليسمح للجسم بتنشيط عملية تنظيف الكبد أثناء الراحة الليلية.

نصائح لنتائج أفضل